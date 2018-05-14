Валютное законодательство в России претерпело изменения

В российском валютном законодательстве появились новые составы административных правонарушений. Вводящий их закон вступил в силу 13 мая.

Согласно документу, должностные лица организаций теперь будут нести ответственность за осуществление незаконных валютных операций, невыполнение резидентом обязанности по получению на свои счета денежных средств от контрагента-нерезидента или по возврату в Россию денежных средств, уплаченных контрагенту-нерезиденту за товары, которые не были ввезены в страну, либо за непереданную информацию или результаты интеллектуальной деятельности. За эти правонарушения должностных лиц будут штрафовать на сумму от 20 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, установлено, что за совершение повторного нарушения должностное лицо, ранее подвергнутое административному наказанию за аналогичное действие, будет дисквалифицировано на срок от шести месяцев до трех лет.

Также законом вводится дополнительное основание для отказа банком в осуществлении валютной операции. По новым правилам отказать кредитная организация сможет, если проведение операции нарушит положения законодательства о валютном регулировании. В соответствии с поправками решение об отказе будет передано заинтересованному лицу в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения об отказе.

Закон был принят Государственной думой 25 октября 2017 года, одобрен Советом Федерации 8 ноября 2017 года. Президент подписал документ 14 ноября, пишет «Парламентская газета».