В России ожидается подорожание ОСАГО

Увеличение тарифов ОСАГО, на котором давно настаивают страховщики, может произойти в ближайшие месяцы. Центробанк планирует изменить базовые тарифы и коэффициенты к ним с 31 августа.

Как пишут «Ведомости», эту дату регулятор прописал в проекте указания о базовых ставках тарифов ОСАГО. Подлинность документа подтвердили человек, знающий о его существовании от сотрудника ЦБ, и федеральный чиновник.

Закон об ОСАГО дает ЦБ право менять тарифы на этот вид страхования. Но делать это можно не чаще одного раза в год. Пока ЦБ дважды воспользовался этим правом – и оба раза тарифы росли. Последний раз ЦБ их поднимал в апреле 2015 года.