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сегодня, 07:41 9

В России ожидается подорожание ОСАГО

Увеличение тарифов ОСАГО, на котором давно настаивают страховщики, может произойти в ближайшие месяцы. Центробанк планирует изменить базовые тарифы и коэффициенты к ним с 31 августа.

Как пишут «Ведомости», эту дату регулятор прописал в проекте указания о базовых ставках тарифов ОСАГО. Подлинность документа подтвердили человек, знающий о его существовании от сотрудника ЦБ, и федеральный чиновник.

Закон об ОСАГО дает ЦБ право менять тарифы на этот вид страхования. Но делать это можно не чаще одного раза в год. Пока ЦБ дважды воспользовался этим правом – и оба раза тарифы росли. Последний раз ЦБ их поднимал в апреле 2015 года.

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#транспорт #цены

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Комментарии
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  • 7u6t76786787

    7u6t76786787
    1 час назад

    за что народ голосовал то и получает....то ли ещё будет

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    да у нас ничего не дешевеет

  • Работник ЖКХ

    Работник ЖКХ
    1 час назад

    Странно... Если тарифы последний раз поднимались в 2015 году, почему цены на страховку растут ежегодно? Или это все коэффициент инфляции? Тогда у нас инфляция, судя по стоимости ОСАГО заоблачная... Ничего не понимаю. Что то опять здесь не сходится: или правительство врёт или наши амурские совсем стыд потеряли....

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...пол области уже не страхуется...

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    бюджет страны профицитный-бюджет области профицитный-а налоги и цены всё больше и больше-а зарплаты всё меньше

  • PAM

    PAM
    39 минут назад

    76,66% (числа 13 и 666) населения одобряет, значит надо повышать!

  • PAM

    PAM
    38 минут назад

    Работник ЖКХ

    Странно... Если тарифы последний раз поднимались в 2015 году, почему цены на страховку растут ежегодно? Или это все коэффициент инфляции? Тогда у нас инфляция, судя по стоимости ОСАГО заоблачная... Ничего не понимаю. Что то опять здесь не сходится: или правительство врёт или наши амурские совсем стыд потеряли....



    Если бы вы жили в США, то наша страховка вам показалась бы щедростью

  • Братеев1

    Братеев1
    33 минуты назад

    так там и зарплаты не детские

  • Nebo

    Nebo
    8 минут назад

    Так там и страховка реально работает. И стоимость страховки зависит от : 1). Какой у Вас автомобиль ? ( Наши марководы просто бы не потянули страховки на свои вэшки). 2). Какой у Вас стаж безаварийной езды ? 3).Какое количество автомобилей у Вас ? Ну и многие другие факторы влияющие на стоимость страховки на автомобиль.

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