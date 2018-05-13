Голосование на Амур.инфо: большинству все равно, как российский исполнитель выступит на «Евровидении»

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Среди опрошенных менее 5 % были уверены в том, что Россия победит или войдет в тройку лидеров – 31 пользователь. Все остальные точки зрения были более пессимистичны. 81 пользователь, или 12,3 %, считает, что в лучшем случае Россия войдет в первую десятку. Еще больше опрошенных – 126 человек (19,2 %) были убеждены, что даже при хорошем выступлении России не позволят занять первое место.

Ровно 14 % респондентов (92 пользователя) решили, что российский исполнитель окажется в аутсайдерах. И только 15 человек не могли определиться с шансами на победу.

Больше всего участников опроса – 307 пользователей – заявили, что им всё равно. Примерно так же высказались и авторы своих вариантов: «Евровидение нам не нужно»; «Этот конкурс не заслуживает внимания»; «Вообще не стоит ехать, все против нас».