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сегодня, 21:13 0

Темы утреннего «Эха Москвы в Благовещенске»: самые яркие события недели

Темы утреннего «Эха Москвы в Благовещенске»: самые яркие события недели

В утренний эфир радио «Эхо Москвы в Благовещенске» в понедельник, 14 мая, выйдет программа «Эхо недели». Самые яркие события минувшей недели с журналистом «Амурской правды» Ильей Кутырёвым обсудят ведущие Татьяна Удалова и Екатерина Кузьмина.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в Инстаграм «Эха» https://www.instagram.com/echo101_5/.

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