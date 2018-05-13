В Приамурье растет количество женщин, увлекающихся штангой

В воскресенье, 13 мая, в Благовещенске прошли областные соревнования по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. В состязаниях приняли участие около 70 спортсменов из Благовещенска, Белогорска, Свободного и Екатеринославки. При этом количество представительниц прекрасного пола выросло.

Областной чемпионат проходил в спортивном зале «Олимп», так как он более всего подходит для проведения тяжелоатлетических соревнований: имеются специальные помосты, табло и другие условия.

Спортсмены выступали в 15 весовых категориях и в двух упражнениях – толчке и рывке. На каждое упражнение давалось по три подхода. Судьями оценивались не только поднятый вес, но и правильность исполнения каждого упражнения.

Зрителей на соревнованиях было немного, меньше, чем спортсменов. В основном это были ценители данного вида спорта и близкие спортсменов.