Комната матери и ребенка в горпарке Благовещенска откроется 1 июня

В День защиты детей, 1 июня, в городском парке Благовещенска вновь откроется комната матери и ребенка, которая была установлена в конце лета 2017 года. Она по-прежнему будет бесплатной. Пока средств на содержание комнаты хватает на два месяца.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 1 августа 2017 года в Благовещенске заработала мобильная комната матери и ребенка – первая на Дальнем Востоке. Ее инициатором стала Татьяна Дурнева – молодая мама, которая на себе ощутила необходимость в небольшом помещении, где можно в комфортных условиях перепеленать и покормить ребенка.

Девушка нашла спонсоров, организовала разработку проекта и изготовления самой комнаты. В городском парке пошли навстречу идее и разрешили установить комнату на территории. Он работал два месяца – август и сентябрь – и был бесплатным для всех мам.

«Проект показал свою востребованность, – заметила Татьяна. – И мы хотели продолжить начинание. Только денег на это не было. Я обратилась в городскую администрацию, но там мне сказали, что содержать комнату у мэрии нет возможности».

Тогда Татьяна Дурнева снова обратилась за помощью к общественности, и уже удалось собрать деньги на два месяца – 70 тысяч рублей. Они нужны на оплату труда администраторам, которые следят за чистотой и порядком, а также на расходные материалы.

«Нужно собрать деньги еще на два месяца работы в этом году, – рассказала автор проекта. – Мне предложили сделать работу комнаты платной. Но эта услуга мне кажется такой простой, доступной и даже обязательной, что моральные принципы не позволяют мне сделать ее платной».

Открытие комнаты матери и ребенка в горпарке пройдет 1 июня. Пока известно, что она будет работать июнь и июль 2018 года.