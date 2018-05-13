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С 14 мая Благовещенск останется без горячей воды

С 14 мая Благовещенск останется без горячей воды
Фото: Molva33.ru

С понедельника, 14 мая, энергетики Благовещенской ТЭЦ приступят к подготовке тепловых магистралей к будущему отопительному сезону. В связи с этим в областном центре на три дня – с 14 по 16 мая – будет отключена горячая вода. В эти дни пройдут гидравлические испытания.

Затем в разных районах города поэтапно будут отключать горячую воду для проведения ремонтных работ. С полным графиком отключений горячей воды можно ознакомиться на Амур.инфо.

Помимо текущих ремонтов, в 2018 году планируется капитально отремонтировать и заменить трубопроводы общей длиной 1 264 метра на четырех участках тепловых магистралей. На ремонт и реконструкцию тепловых сетей в этом году запланировано порядка 68,5 миллиона рублей.

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#ЖКХ

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