С 14 мая Благовещенск останется без горячей воды

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Затем в разных районах города поэтапно будут отключать горячую воду для проведения ремонтных работ. С полным графиком отключений горячей воды можно ознакомиться на Амур.инфо.

Помимо текущих ремонтов, в 2018 году планируется капитально отремонтировать и заменить трубопроводы общей длиной 1 264 метра на четырех участках тепловых магистралей. На ремонт и реконструкцию тепловых сетей в этом году запланировано порядка 68,5 миллиона рублей.