С 14 мая Благовещенск останется без горячей воды
С понедельника, 14 мая, энергетики Благовещенской ТЭЦ приступят к подготовке тепловых магистралей к будущему отопительному сезону. В связи с этим в областном центре на три дня – с 14 по 16 мая – будет отключена горячая вода. В эти дни пройдут гидравлические испытания.
Затем в разных районах города поэтапно будут отключать горячую воду для проведения ремонтных работ. С полным графиком отключений горячей воды можно ознакомиться на Амур.инфо.
Помимо текущих ремонтов, в 2018 году планируется капитально отремонтировать и заменить трубопроводы общей длиной 1 264 метра на четырех участках тепловых магистралей. На ремонт и реконструкцию тепловых сетей в этом году запланировано порядка 68,5 миллиона рублей.
Просмотров всего: 487