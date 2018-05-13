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13мая
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Пьяный мужчина напал на детей в Благовещенске (видео)

Пьяный мужчина напал на детей в Благовещенске (видео)

В воскресенье, 13 мая, в одном из дворов многоквартирного дома по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 114, мужчина напал на детей, которые играли в домике на детской площадке. По словам очевидца, он был сильно пьян. Прежде чем его остановили, он травмировал двоих мальчиков.

Как сообщил очевидец, происшествие случилось во втором часу дня. «Мужчина был в очень пьяном состоянии. Он залетел в детский домик – это моя жена в окно видела, – рассказал местный житель. – Дети завизжали, начали выбегать. Но он двоих поймал и серьезно побил, у одного сотрясение».

По его словам, избиение видели многие. Один из отцов пострадавших мальчиков выбежал из дома и догнал нападавшего, которого забрала жена.

«Я вызвал полицию, они опросили родителей, а завтра детей повезут на медосвидетельствование», – пояснил мужчина корреспонденту ИА «Амур.инфо».

В полиции Благовещенска подтвердили, что 13 мая в дежурную часть поступило заявление от жителя областного центра, который сообщил, что его ребенка толкнул неизвестный мужчина. Сейчас на основании заявления проводится проверка, выясняются обстоятельства.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    30 минут назад

    Пьяное чмо.....тупое никто, который выпил и почувствовал себя героем перед мальчишками, надо было отцу парня морду вскрыть ему

  • Kats

    Kats
    24 минуты назад

    Ага, тогда бы отцу парня и припаяли! А этому уроду сто пудово ничего не будет. В лучшем случае - административка и штраф рублей 100....

  • mishatsikalo

    mishatsikalo
    15 минут назад

    Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    4 минуты назад

    Надо бы и вторую сторону послушать. Дети нынче не хило вымогают

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    3 минуты назад

    С чего все началось? Прям просто так?

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