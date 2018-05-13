Пьяный мужчина напал на детей в Благовещенске (видео)

В воскресенье, 13 мая, в одном из дворов многоквартирного дома по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 114, мужчина напал на детей, которые играли в домике на детской площадке. По словам очевидца, он был сильно пьян. Прежде чем его остановили, он травмировал двоих мальчиков.

Как сообщил очевидец, происшествие случилось во втором часу дня. «Мужчина был в очень пьяном состоянии. Он залетел в детский домик – это моя жена в окно видела, – рассказал местный житель. – Дети завизжали, начали выбегать. Но он двоих поймал и серьезно побил, у одного сотрясение».

По его словам, избиение видели многие. Один из отцов пострадавших мальчиков выбежал из дома и догнал нападавшего, которого забрала жена.

«Я вызвал полицию, они опросили родителей, а завтра детей повезут на медосвидетельствование», – пояснил мужчина корреспонденту ИА «Амур.инфо».

В полиции Благовещенска подтвердили, что 13 мая в дежурную часть поступило заявление от жителя областного центра, который сообщил, что его ребенка толкнул неизвестный мужчина. Сейчас на основании заявления проводится проверка, выясняются обстоятельства.