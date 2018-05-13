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В Тынде детектор лжи помог найти убийцу

В Тынде детектор лжи помог найти убийцу
Фото: liedetectors-uk.com

Сотрудники полиции и следственного управления раскрыли убийство мужчины, который пропал в 2016 году. Найти преступника помог полиграф, который применили к подозреваемому. Позже в ложных показаниях созналась и жена подозреваемого.

В 2017 году в правоохранительные органы обратилась женщина, которая заявила, что в июле 2016 года пропал ее брат. Он должен был выехать из Тынды в Республику Саха (Якутия), но на связь не вышел и бесследно пропал.

По факту было возбуждено уголовное дело. Следователь-криминалист следственного отдела Тынды и оперативники уголовного розыска областного управления МВД провели анализ собранной оперативной информации. Провели тщательную проверку лиц, входивших в круг общения пропавшего мужчины.

Они установили, что в день исчезновения брат заявительницы мог встречаться со знакомым. Однако он факт встречи отрицал. То, что мужчины не виделись, подтвердила и его супруга.

Первым неоспоримым доказательством того, что данный гражданин знает, где находится пропавший, стали результаты исследования на полиграфе, проведенного полицейскими. Детектор лжи также показал, что мужчина может быть причастен к убийству знакомого. В дальнейшем были собраны и другие доказательства.

В скором времени женщина созналась, что дала ложные показания по просьбе мужа, который виделся с пропавшим и распивал с ним спиртные напитки. По версии следствия, между мужчинами произошла драка, в результате которой один из них от полученных травм скончался. Злоумышленник пытался запутать следствие, каждый раз меняя показания. В результате оперативники всё-таки установили место, где было спрятано тело. Задержанному предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Обвиняемый заключен под стражу.

На имя начальника областного управления МВД России по Амурской области генерал-майора полиции Николая Аксенова пришло письмо из Тынды. В нем руководитель следственного органа выразил благодарность сотрудникам управления уголовного розыска за взаимодействие в раскрытии особо тяжкого преступления и добросовестное выполнение служебных обязанностей, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия #Тында

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Комментарии
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  • банбан

    банбан
    53 минуты назад

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  • mishatsikalo

    mishatsikalo
    14 минут назад

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