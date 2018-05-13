Грозы и редкие прояснения: прогноз погоды в Приамурье на 14 мая

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В понедельник, 14 мая, в Амурскую область возвращается дождливая погода. Синоптики прогнозируют облачность с прояснением, в большинстве районов слабые, умеренные дожди, в отдельных северных районах – сильные дожди, местами грозы.

Ночью подует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами – до 14-19 метров в секунду. Днем ветер сменит направление на западное, северо-западное, в южных районах – юго-западное. Его скорость составит 7-12 метров в секунду, с порывами до 22 метров в секунду.

Температура ночью – плюс 7–12 градусов, местами – до нуля. Днем будет 20–25 градусов тепла, в дожде местами – плюс 10-15.

В Благовещенске ночью переменная облачность, слабый дождь. Подует юго-восточный ветер со скоростью до 6 метров в секунду, с порывами до 14 метров. Температура составит плюс 8-10 градусов. Днем облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер с юго-запада разгонится до 4-9 метров в секунду, с порывами до 19 метров. Температура воздуха будет держаться в пределах плюс 23-25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.