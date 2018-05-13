Соревнования по бегу по пересеченной местности собрали 50 амурчан

Фото: клуб "Бег к мечте"

В окрестностях Благовещенска впервые прошел трейл – соревнования по бегу по пересеченной местности. На дистанции 13+ километров и 25+ километров, которые были проложены в районе Моховой Пади с набором высоты до 480 метров, участвовали более 50 спортсменов.

На соревнования заявились представители беговых клубов «Бег к мечте» и AdidasRunners, амурской федерации триатлона, федерации легкой атлетики, велоклуба «Амурбайк», представители других сообществ и тех, кто любит бег. Самой старшей участнице, вышедшей на маршрут, был 61 год.

Трасса была технически простой и полностью беговой. Трейл провели за три недели до проведения первого амурского марафона «Бег к мечте» как подготовку к нему.

За разное время дистанция была покорена почти всеми участниками. Были те, кто сбивался с трассы, плутал, но все же приходил к финишу. Представительница клуба «Бег к мечте» Альбина Попова, пропустив один из поворотов, намотала лишние 5 километров. Но при этом заняла призовое место в своей возрастной группе на дистанции 25+ километров.

«Я не увидела очередной поворот и финишировала с результатом – 30 километров 600 метров. Прибежала третья в своей возрастной группе с результатом 3 часа 43 минуты. Впечатлений выше крыши. Такие крутые горки и спуски никогда не преодолевала. А виды просто завораживают», – рассказала Альбина Попова.

На незнакомой местности заблудилась единственная гостья соревнований – участница из Белогорска.

«Это был самый крутой мой забег и самый запоминающийся! Виды необычайной красоты! Мой внутренний эстет ликует до сих пор. Старт был на базе "Снежинка", и, преодолев круг в 13 километров, мы должны были финишировать там же. По пути были указатели, но что-то пошло не так – самый главный поворот я пробежала мимо, увлеклась фото. Бегу и радуюсь, что уже 13 километров, а вокруг совсем не база, а улицы и запах шашлыков! Заблудилась. Начинаю спрашивать у прохожих, один посылает в одну сторону, другой – в другую, ношусь туда-сюда! Связи нет, позвонить не могу, батарея 3 %. Иду в ближайший магазин, где мне сказали, что я в Моховой Пади. Конечно, можно было бежать дальше искать путь, но я переживала, что меня потеряют. Пришлось ехать на базу на такси», – рассказала Светлана Хамидулина.