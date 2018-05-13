Информация об отравившихся водкой амурчанах оказалась ложной

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В воскресенье, 13 мая, в соцсетях начали распространять информацию о том, что трое жителей села Усть-Ивановка умерли, отравившись паленой водкой. Текст изобиловал подробностями и даже именами. Однако в полиции эту информацию опровергли.

Информация о трех смертях была анонимной, но конкретной: «В селе Усть-Ивановка 11.05.18 погибли три молодых человека, купив и выпив водку Талка. Отравились ею. Доставлены в морг».

Далее назывались имена двух из троих погибших и сообщалось, что ведется расследование.

Однако в пресс-службе областного управления МВД сообщили, что информации о смертях сразу нескольких человек в селе Усть-Ивановка Благовещенского района им не поступало. Также нет информации и о расследовании.