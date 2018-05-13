Житель Ингушетии вывозил амурское золото в Ставрополье

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Нарушителя сняли с поезда в Минводах и доставили управление транспортной полиции. При личном досмотре у него изъяли сверток с металлом желтого цвета весом более 670 граммов. Экспертиза показала, что пассажир вез с собой золото, стоимость которого превышала 1 миллион 348 тысяч рублей.

«При составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей "Нарушение правил оборота драгоценных металлов", мужчина передал сотруднику полиции взятку в размере 30 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности», сообщает Южная транспортная прокуратура.

Теперь в отношении задержанного возбуждено еще и уголовное дело за дачу взятки. Расследование находится на контроле Минераловодского межрайонного транспортного прокурора.