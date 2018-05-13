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В «Ночь музеев» в Амурском краеведческом музее откроется домашний зоопарк

В «Ночь музеев» в Амурском краеведческом музее откроется домашний зоопарк

В пятницу, 18 мая, в Амурском областном краеведческом музее в 19 часов начнется «Ночь музеев». Тема акции – «Шедевры из запасников». Горожан ожидает большая интерактивная программа. Одно из новшеств этой «Ночи» – домашний зоопарк в зале природы.

Все желающие могут принести в музей своих малогабаритных питомцев. Заведующая экскурсионным отделом Марина Боевец пояснила, что это могут быть грызуны, змеи, улитки и другие животные. Главное – они должны быть в клетке. Первые заявки уже поступили – заявлены ежики. Всего музей готов пригласить 15–20 участников. Заявиться можно по телефону 52–53–83. Обладатель самого интересного животного (по версии зрителей) получит билет на экскурсию на на музейный чердак.

Также организаторы в эту «Ночь» достанут из запасников и разместят в музее целый ряд редких экспонатов. Причем гости должны будут сами их найти и опознать. Для этого в музее будет организован квест, все желающие получат задания.

Кроме того, «Ночь музеев» будет посвящена 160-летию Амурской области. В рамках акции выступят клуб ролевого и исторического моделирования «Дружина», дружина охраны природы «Барс», театр огня «Одержимые». Со спектаклями выступят Амурский театр кукол и ЦДШИ.

В музейном дворике появится казачья усадьба, в которой можно будет ознакомиться с казачьим бытом в XVII веке. В музее пройдет «Курс молодого бойца»: нужно будет кинуть гранату, спасти раненого, надеть противогаз. «Ночь музеев» традиционно посетят брандмейстеры.

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#отдых #праздники

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