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13мая
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сегодня, 12:10 1

За сутки в Приамурье потушили два из 16 лесных пожаров

За сутки в Приамурье потушили два из 16 лесных пожаров
Фото: GreekReporter.com

За сутки 12 мая в Амурской области зарегистрировали 16 природных пожаров. Из них ликвидировали два пожара на площади 182 гектара. Продолжают действовать 14 возгораний, четыре из которых локализовали на площади 2 065 гектаров. Еще три пожара закрыты решением КЧС (площадь 5 943 гектара).

В воскресенье, 13 мая, пожары действуют в Зейском, Мазановском и Магдагачинском районах.

На тушении задействованы 564 человека. Из них: парашютно-пожарная служба Амурской авиабазы – 31 человек, десантно-пожарная служба Амурской авиабазы – 60 человек, федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» – 317 человек, летчики-наблюдатели – 7 человек, лесная охрана (76 человек), государственная противопожарная служба (13 человек), арендаторы – 58 человек, привлеченное население – 2 человека. Задействованы 58 единиц техники, в том числе семь воздушных судов: три вертолета и четыре самолета, которые работают на пожарах и патрулируют районы.

По состоянию на 12 мая I класс пожарной опасности определен в Тындинском районе. II класс – в Мазановском, Зейском, Магдагачинском, Белогорском, Ромненском, Серышевском районах. III класс – в Шимановском районе. IV класс – в Свободненском, Сковородинском, Завитинском, Октябрьском, Благовещенском районах. V класс пожарной опасности – в Бурейском, Архаринском, Селемджинском районах, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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#пожары #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    снег выпал однако

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