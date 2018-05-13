В Екатеринославке неизвестные напали на автозаправочную станцию (видео)

В минувшие сутки, в ночь с 12 на 13 мая, в селе Екатеринославка совершено нападение на автозаправочную станцию. По соцсетям распространяется видео, на котором грабитель в маске жестоко избивает сотрудницу АЗС. Женщина получила телесные повреждения.

В областном управлении МВД сообщили, что действительно, ночью 13 мая поступило сообщение о нападении на автозаправочную станции в селе Екатеринославка Октябрьского района. На место выехала следственная оперативная группа и по факту возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся работы по выяснению обстоятельств происшедшего и установлению лиц, причастных к нападению.

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Василий Кленин