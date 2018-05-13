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Благовещенцы наблюдают нашествие белок в городе (видео)

Благовещенцы наблюдают нашествие белок в городе (видео)

Жители Благовещенска в соцсетях пишут о том, что областной центр заполоняют белки. Появилось видео, на котором в центре города носится целая стая грызунов. Однако специалисты утверждают: белки стали заметны от того, что у них идет брачный период.

На дереве в районе улиц 50-летия Октября и Ленина благовещенцы увидели и сняли группу не менее чем из пяти белок. Жители обеспокоены тем, что в Благовещенске началось нашествие пушистых грызунов.

Замначальника управления по охране животного мира Амурской области Иван Болотский считает, что никакого особого всплеска численности белок в городе нет. Дело в том, что сейчас у них проходит брачный период: белки активны и заметны. Как только он завершится, грызуны снова станут меньше привлекать к себе внимание.

Также он добавил, что с санитарно-эпидемиологической точки зрения белки не особо опасны. «У нас не было случаев, чтобы белки человека заразили какой-то болезнью», – добавил Иван Владимирович.

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#животные #природа #происшествия

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