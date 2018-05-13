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Пропавшего пожарного в Зейском районе ищут 67 человек и две собаки

Пропавшего пожарного в Зейском районе ищут 67 человек и две собаки

В воскресенье, 13 мая, в Зейском районе продолжились работы по поиску пропавшего пожарного. По состоянию на 20 часов 12 мая он так и не был обнаружен. Сейчас его ищут уже 67 человек и две собаки.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», около поселка Снежногорск Зейского района в четверг, 10 мая, пропал десантник-пожарный, который прибыл в Амурскую область из города Йошкар-Ола Республики Марий Эл. По неофициальной информации, его отсутствие заметили около 17 часов, последний раз очевидцы видели его недалеко от лагеря с голым торсом и босиком.

В Амурском центре ГЗ и ПБ пояснили, что пропавший до вечера 12 мая не был обнаружен. В воскресенье, 13 мая, в шесть часов утра поиски возобновились. Сейчас его ищут 67 человек, две собаки и пять единиц техники, включая вертолет Ми-8: сотрудники лесоохраны – 50 человек, четверо полицейских с собакой, семь сотрудников ПСО, четыре охотника – также с собакой и двое работников лесхоза.

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#Зея #происшествия

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