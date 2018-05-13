После противопожарных проверок в России закрыли 154 торговых центра и кинозала

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Сотрудники МЧС России и прокуратуры РФ проверили более 50 тысяч зданий с массовым пребыванием людей – это треть от запланированного объема. Приостановлена деятельность более 150 торгово-развлекательных центров и кинозалов.

В ходе проверок сотрудники МЧС России выявили более 220 тысяч нарушений противопожарных требований. В суды для принятия решения о приостановлении эксплуатации направлено 326 материалов. Приостановлена деятельность 154 зданий, детских игровых зон и кинозалов,сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Всего проверкам подлежат 84 тысячи объектов. На данный момент проверено более 54 тысяч зданий, в половине из них, а это 27 тысяч объектов, выявлены нарушения противопожарных требований.

Среди наиболее распространенных недостатков: неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов, неисправные системы пожарной сигнализации, системы оповещения, автоматического пожаротушения и противодымной вентиляции. Кроме того, объекты не укомплектованы первичными средствами пожаротушения, их персонал не обучен действиям при пожаре.

Уже устранено порядка 30 тысяч нарушений. По иным нарушениям выданы предписания, организован контроль за их устранением. Руководителям объектов оказывается вся необходимая методическая помощь. В частности, проведено свыше 40 тысяч инструктажей и бесед с обслуживающим персоналом, более 28 тысяч тренировок по эвакуации людей с привлечением пожарно-спасательных гарнизонов. Дано более 700 рекомендаций о реализации компенсирующих мероприятий, направленных на достижение должного уровня безопасности.

Свыше 570 зданий имеют нарушения, устранение которых требует значительных материальных затрат и возможно лишь при их реконструкции. Кроме того, выявлено свыше 1 тысячи проверенных объектов, переоборудованных из зданий производственного и складского назначения. Строительство и реконструкция 500 зданий в нарушение законодательства РФ проводилась без разработанных и согласованных с МЧС России специальных технических условий, отражающих специфику противопожарной защиты многофункциональных объектов со сложной планировкой.