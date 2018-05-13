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Победителем «Евровидения» стала Нетта Барзилай из Израиля (видео)

Победителем «Евровидения» стала Нетта Барзилай из Израиля (видео)
Фото: www.kp.ru

13 мая в Португалии завершился песенный конкурс «Евровидение-2018». Победила израильтянка Нетта Барзилай с песней Toy («Игрушка») . На втором месте Кипр, на третьем – Австрия.

По результатам голосования Нетта получила 529 баллов от жюри и зрителей. Второе место заняла певица из Кипра Элени Фурейра, набравшая 436 баллов. Австрийский исполнитель Сезар Семпсон с песней Nobody But You занял третье место, у него 342 балла, сообщает РЕН ТВ.

В этом году на конкурсе действовала новая система голосования. Профессиональное жюри на первое место поставило австрийца, на втором месте оказалась Швеция, на третьем — Израиль. Победителя определили по сумме голосов профессионалов и зрителей.

Группа из Молдавии, которую продюсировал Филипп Киркоров, заняла 10 место.

В конкурсе участвовали представители 42 стран, 26 из которых выступили в финале.

Россия в финале «Евровидения» представлена не была. Певица Юлия Самойлова, которая выступала с песней I Won't Break («Меня не сломить»), не сумела пройти в заключительный этап. Это случилось впервые с 2004 года.

Мать певицы рассказала «Комсомольской правде», что за поражение должна отвечать команда, организовавшая номер. По ее словам, в него никто не вложился, а клип на песню «копеечный».

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта сказал, что Самойлова сделала все возможное в своем выступлении. Он сам продюсировал номер и не понимает, что могло повлиять на решение жюри и зрителей. Комментарий продюсера опубликовали в Instagram.

«Это мой провал. Потом, я занимаюсь конкурсом 18 лет, и могу сказать, что Евровидение – это большая рулетка. И кому повезет, и кто крутит рулетку – мы не знаем. Так же как и то, кто будет победителем этого конкурса», – отметил Аксюта.

Музыкальный критик Сергей Соседов, считает, что выступление Юлии было одним из самых слабых за всю историю России на песенном конкурсе.

Продюсер и музыкальный журналист Артур Гаспарян сказал, что главное – не устраивать национальную трагедию. Но только одного желания выступить недостаточно. «Она (Юлия) бы, зная, что обладает достаточно скромным вокальным аппаратом, улучшала качества своего пения, например, и была бы более убедительна, сидя на вершине горы, как горный орел. Но, к сожалению, не получилось», – сказал продюсер телеканалу 360. Несмотря на то, что песня была неплохой, все зависело лишь от того, как ее преподнесли.

В среднем поездка Самойловой на международный песенный конкурс обошлась стране примерно в 15 миллионов рублей.

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#конкурсы #культура #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    25 минут назад

    итс терибл-деградация Европы полнейшая

  • Di

    Di
    23 минуты назад

    А в чём проблема? Победил человек, который умеет петь.

  • Братеев1

    Братеев1
    20 минут назад

    голос хуже чем у Самойловой-кукареку

  • Di

    Di
    17 минут назад

    Братеев1

    голос хуже чем у Самойловой-кукареку



    Да ладно?! )) За то текст не забывала.

  • Братеев1

    Братеев1
    13 минут назад

    вот за это и медалька-ко ко ко ко

  • Братеев1

    Братеев1
    11 минут назад

    чё там забывать-чем проще тем лучше

  • Di

    Di
    11 минут назад

    Да, вот за это и медалька и пропуск в финал у всех остальных. За умение петь и запоминать текст своей песни ))

  • Братеев1

    Братеев1
    10 минут назад

    вы наверно тоже толстая-поэтому и топите за ересь

  • Di

    Di
    28 секунд назад

    Угу, толстая, но при этом болела я за Болгарию )) Хотя при этом мне нравилась и Австрия, и Швеция, и Норвегия. Всё, спать пойду, поздняя ночь у меня, пора баиньки.

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