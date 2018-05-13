Трудная победа: российские хоккеисты обыграли команду Швейцарии

Фото: ТАСС

Хоккеисты сборной России со счетом 4:3 одержали победу над командой Швейцарии на чемпионате мира, который проходит в Дании. Следующую игру – с командой Словакии – россияне проведут 14 мая.

Первый период встречи команды провели всухую – 0:0. Второй завершился с преимуществом россиян – 3:1. В третьем периоде швейцарская команда сокращает разрыв – 3:2, но россияне проводят четвертую шайбу. В ответ швейцарцы сняли вратаря и, вшестером атакуя ворота Василия Кошечкина, забивают третью шайбу. Итог встречи – 4:3.

В команде россиян шайбы забросили Кирилл Капризов (23-я минута), Евгений Дадонов (28), Никита Нестеров (40) и Михаил Григоренко (57). В команде соперников отличились: Рамон Унтерзандер (27), Свен Андригетто (52) и Гаэтан Хас (59), сообщает ТАСС.

На счету форварда Никиты Гусева, который провел в Дании первый матч, две результативные передачи. Это был первый матч здесь и для защитника Алексея Береглазова. Капризов забросил пятую шайбу. На этом чемпионате в списке лучших снайперов турнира он делит первое место с форвардами сборной Финляндии Себастьяном Ахо и Теуво Терявяйненом, а такжеи нападающим команды Швеции Рикардом Раккелем.

Лучшим игроком в составе сборной России признан защитник Владислав Гавриков.

Сейчас сборная России с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице группы A. Лидер – команда Швеции – на ее счету 14 очков. Третьи – чехи (9), четвертые – швейцарцы (9), пятые – словаки (8), шестые – французы (6), седьмые – австрийцы (4), восьмые – белорусы (0).

14 мая российская команда сыграет со словаками, а 15 мая в завершающем матче группового этапа турнира встретится с командой Швеции.

На чемпионате мира 2018 года 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая. Четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы – 19 мая, матч за третье место и финал – 20 мая.

Кстати, Федерация хоккея России подала в Международную хоккейную федерацию заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года. Об этом телеканалу «Матч-ТВ» сообщил находящийся на чемпионате мира в Дании вместе с российской сборной вице-президент ФХР Роман Ротенберг.