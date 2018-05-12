Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13мая
Предыдущая новость
12 мая 2018, 23:00 8

Иеромонах Фотий спел в Благовещенске на пяти языках

Иеромонах Фотий спел в Благовещенске на пяти языках

В Благовещенске впервые выступил с концертом иеромонах Фотий, победительного 4-го сезона телепроекта «Голос» на Первом канале. Артист спел на пяти языках. Светские произведения он исполнял на манер церковных песнопений.

Билет на концерт стоил от 1 000 до 2,5 тысяч рублей. В зале были в основном зрители зрелого возраста и пожилого возраста. Немало было прихожанок православного храма – женщины были в платках.

За время двухчасового концерта иеромонах исполнил более 20 песен. Репертуар был в основном светский: популярные эстрадные композиции, песни из кинофильмов. Все произведения Фотий исполнял на манер церковных песнопений. Со сцены звучали песни пел на пяти языках, в том числе на латинском.

Также было несколько номеров духовной музыки. Концерт иеромонах начал с песни «Журавли», посвятив ее всем павшим в годы Великой Отечественной войны. Песню зал слушал стоя.

Также артист исполнил песню «Спокойной ночи», которую он пел вместе со своим наставником в проекте «Голос» Григорием Лепсом. Завершился концерт песней «Горница». На прощание отец Фотий пожелал всем всего хорошего и сказал «Христос Воскресе». На что зрители хором ответили «Воистину воскресе».

Подробнее о концерте можно будет прочесть в рубрике «Культпросвет».

Просмотров всего: 236

#культура

распечатать


Культура 1

На чердаке Амурского краеведческого музея пели барды
Культура 30

Россиянка Юлия Самойлова не вышла в финал «Евровидения» (видео)
Культура

Благовещенцы увидят спектакли Московского театра юного зрителя
Культура 3

Стала известна первая десятка финалистов «Евровидения»
Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Элеонора Андреевна

    Элеонора Андреевна
    1 час назад

    Была на концерте. Очень понравился! Абсолютно не согласна с "пожилой публикой" и "манере церковных песнопений". Мне кажется автор статьи не слышал никогда классического исполнения.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Они просто тупы и не понимают Истинного Величия Этого Одаренного Человека.

  • банбан

    банбан
    1 час назад

    вот это пузо

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Ты ещё пуза не видел........

    А Голос действительно отличный.

  • OT

    OT
    52 минуты назад

    Дак вон кажется про Пугачеву очень известный человек говорил мол "такой прекрасный голос и такой дуре достался.

  • vertex

    vertex
    50 минут назад

    Ну, Вы сравнили, какую - то ...... с Самим Фотием.

    Эта примадонна и самому Серову доступ на сцену в своё время перекрыла)))

  • OT

    OT
    34 минуты назад

    vertex

    Ну, Вы сравнили, какую - то ...... с Самим Фотием.

    Эта примадонна и самому Серову доступ на сцену в своё время перекрыла)))



    Вот тоже так думаю. Жизнь она рождает идиотов с красивым личиком и ангельским голосом, а другой всю жизнь из-за невзрачности своей пробивается благодаря трудом своим в известность и добившись прекрасного голоса..

  • vertex

    vertex
    29 минут назад

    Всякое бывает...

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь