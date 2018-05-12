Иеромонах Фотий спел в Благовещенске на пяти языках

В Благовещенске впервые выступил с концертом иеромонах Фотий, победительного 4-го сезона телепроекта «Голос» на Первом канале. Артист спел на пяти языках. Светские произведения он исполнял на манер церковных песнопений.

Билет на концерт стоил от 1 000 до 2,5 тысяч рублей. В зале были в основном зрители зрелого возраста и пожилого возраста. Немало было прихожанок православного храма – женщины были в платках.

За время двухчасового концерта иеромонах исполнил более 20 песен. Репертуар был в основном светский: популярные эстрадные композиции, песни из кинофильмов. Все произведения Фотий исполнял на манер церковных песнопений. Со сцены звучали песни пел на пяти языках, в том числе на латинском.

Также было несколько номеров духовной музыки. Концерт иеромонах начал с песни «Журавли», посвятив ее всем павшим в годы Великой Отечественной войны. Песню зал слушал стоя.

Также артист исполнил песню «Спокойной ночи», которую он пел вместе со своим наставником в проекте «Голос» Григорием Лепсом. Завершился концерт песней «Горница». На прощание отец Фотий пожелал всем всего хорошего и сказал «Христос Воскресе». На что зрители хором ответили «Воистину воскресе».

Подробнее о концерте можно будет прочесть в рубрике «Культпросвет».