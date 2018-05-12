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12 мая 2018, 21:54 3

Благовещенка обнаружила полуоткрытый люк на городской набережной

Благовещенка обнаружила полуоткрытый люк на городской набережной

Жительница Благовещенска обратила внимание на полуоткрытый люк на городской набережной в районе бронекатера. Девушка опасается повторения ЧП в Циолковском, где в канализационный колодец упал трехлетний ребенок.

«Гуляла по набережной и увидела. Там очень много народу гуляет с детьми. Я обратила внимание, потому что у меня в Циолковском родители живут и как раз мой папа помогал доставать ребенка, который провалился в этот канализационный люк. Мы заглянули в люк на набережной – там метров пять точно глубина. Люк сдвигается легко. Думаю, туда никто целенаправленно не полезет, но всякое бывает», – выразила опасения горожанка Юлия.

В пресс-службе городской администрации прокомментировали, что фото полуоткрытого люка были переданы в единую дежурную диспетчерскую службу. И напомнили, что обо всех потенциально опасных местах необходимо сразу сообщать по телефону ЕДДС: 59-28-26.

Юлия позвонила по указанному номеру и там ей сообщили, что заявка уже находится в работе.

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#дети #жизнь #отдых

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Комментарии
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  • Ser_86

    Ser_86
    1 час назад

    Чугунный люк сдвигается легко? Однако горожанка Юлия не иначе как дочь Геракла ;-))))

  • Лёха Гутров

    Лёха Гутров
    1 час назад

    Ser_86

    Чугунный люк сдвигается легко? Однако горожанка Юлия не иначе как дочь Геракла ;-))))



    Неосилила до вторчермета донести

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 минута назад

    Во дворе дома уже второй год люк открытый и машины колёсами туда проваливплись, и звонили в администрацию, и в управляйку. Ноль реакции. Сами жильцы дома закроют его, а как машина проедет по нему, он снова полуоткрыт.

    И ведь если не знаешь, то и не заметишь, что полуоткрыт.

    И ничего, не чешутся. Друг на друга кивают и все.

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