Благовещенка обнаружила полуоткрытый люк на городской набережной

«Гуляла по набережной и увидела. Там очень много народу гуляет с детьми. Я обратила внимание, потому что у меня в Циолковском родители живут и как раз мой папа помогал доставать ребенка, который провалился в этот канализационный люк. Мы заглянули в люк на набережной – там метров пять точно глубина. Люк сдвигается легко. Думаю, туда никто целенаправленно не полезет, но всякое бывает», – выразила опасения горожанка Юлия.

В пресс-службе городской администрации прокомментировали, что фото полуоткрытого люка были переданы в единую дежурную диспетчерскую службу. И напомнили, что обо всех потенциально опасных местах необходимо сразу сообщать по телефону ЕДДС: 59-28-26.

Юлия позвонила по указанному номеру и там ей сообщили, что заявка уже находится в работе.