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12 мая 2018, 21:25 0

На чердаке Амурского краеведческого музея пели барды

На чердаке Амурского краеведческого музея пели барды

В Амурском краеведческом музее прошел вечер под названием «7 гитар на чердаке». Амурские барды пели песни, читали стихи, разговаривали о жизни. Этим мероприятием был открыт сезон Музейного чердака 2018 года.

На концерт пригласили артистов бардовского проекта «Живая струна», который вот уже пять лет существует в Амурской областной филармонии.

Свои любимые песни исполняли Александр Бобошко, Светлана Санько, Фёдор Новосёлов, Елена Пронченко, Александр Мамин и другие. В течение двух часов участники пели песни, читали стихи, разговаривали о жизни. Послушать их собралось около 30 человек.

На чердаке было прохладно, поэтому многие гости во время творческого вечера оставались в теплой одежде, также согревались горячим чаем.

По словам зрителей, директор музея Елена Пастухова призналась, что прошедший вечер – самое удивительное, что она видела за последнее время. В свою очередь барды выразили надежду, что это не последняя подобная встреча.

В рамках Музейного чердака 2018 года 17 мая состоится авторская экскурсия по чердаку, посвященная истории Благовещенска. 24 и 25 мая там пройдут дни славянской письменности. 24 мая воспитанники детской студии «Театр +» дети будут читать стихи, а 25-го числа пройдет литературная гостиная «Читаем Чехова» с Еленой Грачевой, актрисой Амурского театра драмы.

Посетители Музейного чердака могут погрузиться в атмосферу столетней давности за счет того, что чердак оставили без современной отделки. Там до сих пор можно увидеть кирпичную кладку времен строительства здания и ажурный сводчатый купол. Посетители отмечают удивительную акустику чердака, потому что звуки отражаются от металлической крыши сводчатого купола и эхом разносятся по помещению.

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#история #культура

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