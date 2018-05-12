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12мая
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В Тынде произошли два ЧП с детьми: один ребенок не выжил

В Тынде произошли два ЧП с детьми: один ребенок не выжил
Фото: tverlife.ru

В Тынде за несколько дней произошло два несчастных случая с маленькими детьми. 6 мая из окна на пятом этаже выпала трехлетняя девочка. Медикам спасти ее не удалось. 10 мая другая девочка такого же возраста дома отравилась сильными лекарствами и впала в кому.

Один из медиков тындинской больницы на условиях анонимности сообщил, что обоих детей доставили в лечебное учреждение. По информации источника, одна девочка упала из окна пятого этажа. Первыми это заметили соседи. Другие подробности этой трагедии неизвестны. Ребенку сделали две операции, но спасти пострадавшую не удалось.

Еще одно ЧП произошло 10 мая. «Ребенок, три года, поступила 10 мая с отравлением таблетками изониазида – это противотуберкулезный препарат, очень ядовитый. Мать выкинула в ведро помойное таблетки и ушла на работу. И другие дети накормили девочку. Ребенок в коме на искусственном жизнеобеспечении. Хотели везти ее в Благовещенск бортом санавиации, но из-за погоды не удалось», – сообщил источник.

В амурском минздраве подтвердили, что в лечебное учреждение Тынды поступила девочка после падения с высоты, она умерла. Госпитализирован также ребенок с отравлением, предположительно, лекарственными препаратами. Она стабилизирована, ее наблюдают, сообщили в пресс-службе ведомства. Утром в воскресенье, 13 мая, ее планируют доставить в областную детскую больницу бортом санавиации.

Получить комментарий амурского следственного управления по обоим случаям пока не удалось.

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#дети #жизнь #происшествия #Тында

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