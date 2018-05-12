На кастинг в «Битву экстрасенсов» на ТНТ пришли шаман и ведьмы

Благовещенск стал единственным городом на Дальнем Востоке, в котором прошел такой отбор. На него пришли 12 человек: 2 ведьмы, шаман, а также целители и экстрасенсы. Шаман приехал из Иркутска, еще двое – из Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска.

Все они утверждали, что обладают особыми экстрасенсорными способностями, которые у большинства проявились еще в детстве.

Один молодой человек признался, что ему приснился вещий сон, после которого отец вручил ему передающийся из поколения в поколение меч. Клинок участник принес с собой, однако в ритуалах его не использовал. По утверждению участника, он обладает даром видеть души живых людей и может рассказать, в чем душа человека нуждается.

«У всех участников, по их словам, в роду были бабушки или прабабушки, обладающие экстрасенсорными способностями. Участникам кастинга задавали вопрос, какое событие в жизни они запомнили больше всего. Шаман с Байкала рассказал, что его приглашали в Благовещенск в областную больницу, где девочка долгое время лежала в коме. Мама договорилась, чтобы этого шамана провели в реанимацию. И, по его словам, ему хватило 10 минут, чтобы она вышла из комы», – рассказала Татьяна Водопьянова, промоменеджер ТК «ТНТ-Благовещенск».

Также выяснилось, что большинство участников кастинга ведут прием людей в основном по проблемам личного характера, касающихся, к примеру, межполовых отношений. Некоторые утверждают, что помогают в розыске людей. Финансовая сторона вопроса не поднималась.

Затем участникам предложили выполнить два задания, демонстрирующие их особые способности. В одном из них предлагалось почувствовать энергетику фото в закрытом конверте и описать, что запечатлено на снимке. На фотографиях были изображены люди, место преступления, авиакатастрофа и другие события.

Во втором задании требовалось рассказать все, что можно о приглашенных людях. На этом испытании им разрешалось использовать свои атрибуты. Участники зажигали свечи, хироманты считывали информацию по рукам, ведьмы гадали по картам. С первым заданием большинство участников не справились, со вторым справились частично, рассказали организаторы кастинга.

Во время кастинга проводилась видеосъемка. Видеоматериалы вместе с анкетами участников организаторы направят в редакцию программы «Битва экстрасенсов» на ТНТ. До середины июня станет известно, пригласят ли кого-то на съемки в Москву. Свое желание попасть на шоу участники объясняли желанием испытать свои силы, самоутвердиться и раскрыть себя.