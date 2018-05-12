Четырехлетние картингисты состязались в скорости в Благовещенске

Фото: pioner-karting.com

В Благовещенске прошел первый этап городского первенства по картингу. Участие приняли около 25 спортсменов из областного центра и Белогорска. Самым юным участникам соревнований было 4 года. Они выступали на специальных детских картах.

Соревнования проходили на картодроме «Юбилейный», на 8-м километре Новотроицкого шоссе. Гонщики боролись за первенство в шести классах: «Пионер», «Парилла», «Интер АВ-Ю», «Ротакс-макс», «KZ 2» и «Микро». В последнем классе могут состязаться дети от трех до восьми лет. В этот раз соперниками в этом классе были два четырехлетних мальчика. Малыши выступали на специальных детских картах.

На самых мощных гоночных автомобилях соревновались гонщики в классах «Ротакс-макс» и «KZ 2». Объем двигателей картов в данном случае 125 кубов. Разница между автомобилями в том, что в «Ротакс-макс» они без коробки передач, а в «KZ 2» – с коробкой.

Среди почти 25 участников была и одна девушка. 17-летняя участница стала второй в классе «Ротакс-макс». Все первые места заняли гонщики из Благовещенска.

«Все гонщики выступают на своих автомобилях, в прокат их никому не предоставляют, потому что это дорого. Все запчасти и резину покупаем из своего бюджета. На подготовку к соревнованиям в начале года может уходить 40 и 50 тысяч рублей и даже больше, чтобы на весь сезон хорошо подготовиться. Деньги идут на расходные материалы, моторы и так далее», – рассказал участник соревнований Равиль Бикмурзин.

Впереди у гонщиков еще несколько этапов, в которых они зарабатывают очки. В конце года очки суммируют, по ним и определят лучшего картингиста города.