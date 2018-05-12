Медсестры Прогресса станцевали в честь английской родоначальницы своей профессии

Медицинские сестры Прогресса креативно отметили Международный день медицинской сестры, который отмечается 12 мая. На центральной площади они устроили танцевальный флешмоб, к которому готовились несколько недель.

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. В этот день родилась Флоренс Найтингейл – англичанка, которая во время Крымской войны ухаживала за ранеными, а в 1860 году стала инициатором организации школы сестер милосердия. В Прогрессе ко дню рождения родоначальницы профессии медсестры устроили на главной площади танцевальный флешмоб.

В 12 часов дня медицинские сестры больницы и поликлиники поселка Прогресс, на глазах у удивленных прохожих, танцевали под зажигательные мелодии, сообщает пресс-служба местной администрации. Подобный флешмоб в Прогрессе проводится впервые, к нему готовились несколько недель. По признанию участниц, перед началом мероприятия они очень волновались.

Однако по реакции зрителей было понятно – танец удался.

Глава рабочего поселка и главный врач больницы поздравили медсестер с профессиональным праздником. Прозвучало, что успешное лечение и быстрая реабилитация больного на 50 % зависит именно от их работы. Лучшим медицинским сестрам от имени главы поселка, главного врача больницы и от профсоюзного комитета больницы вручили грамоты.