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В Ивановке торжественно выпустили на озеро лотосов белых лебедей (фото, видео)

В Ивановке торжественно выпустили на озеро лотосов белых лебедей (фото, видео)

В Ивановке выпустили в местный водоем двух лебедей. Всю зиму птицы провели в специально оборудованном для них помещении с бассейном, а с наступлением тепла их выпустили на водную гладь местного озера с лотосами. Для сельчан это стало настоящим праздником.

Посмотреть на то, как лебеди, которых назвали Петр и Феврония, снова после зимних холодов окажутся в водоеме, пришли несколько десятков человек. Холодное время года редкие птицы пережидали в Ивановском доме природы, где для них оборудовали специальное помещение.

Сейчас птицам уже год и два месяца, они заметно побелели. Полностью достигнуть половозрелости и стать белоснежными они должны к концу осени, рассказал биолог Александр Титаренко.

«Немножко будем их подкармливать, а так, они питаются в основном растительностью, мелкими животными, которые находятся в водоеме. Люди очень ждали этого события, потому что эти лебеди – достояние и собственность жителей села, их купили на пожертвования, и для людей это, конечно, праздник», – рассказал Александр Федорович.

С наступлением холодов птицы снова вернутся в теплое помещение. Как сообщало Амур.инфо, идея поселить на ивановском озере лотосов белых лебедей возникла в 2017 году. Почти 30 тысяч рублей на покупку птиц собирали всем миром. Для лебедей на озере построили плавучий домик.

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#животные #жизнь #праздники #природа

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