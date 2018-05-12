В Приамурье не пустили 75 коров и 154 овцы

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В Приамурье из Забайкальского края пытались ввезти 75 коров и 154 овцы без ветеринарных документов и без кормов. При том, что в пути животным предстояло провести не один день.

Нарушителя остановили на временном ветеринарном посту в районе поселка Ерофей Павлович и отправили обратно — в Забайкальский край, сообщает управление ветеринарии Амурской области. Также, по данным ведомства, на территорию региона не пустили почти пять тонн сомнительных удобрений. У водителей сразу девяти машин не оказалось ветеринарно-сопроводительных документов на карантинный груз.

Всего за время работы ветеринарного поста, установленного в связи с массовыми вспышками ящура в Забайкалье, специалисты не пропустили в регион 268 коров и 367 овец без документов, а также 20 116 килограммов сомнительного мяса и мясопродуктов. Инспекторы управления ветеринарии Приамурья, а также сотрудники ГИБДД и Россельхознадзора, дежурят на посту круглосуточно.

«В последние две недели мы отмечаем снижение числа нарушителей, пытающихся провезти на территорию области живых животных без документов. Однако стало больше желающих завезти к нам сомнительные удобрения. Кроме этого, специалисты фиксируют и другие нарушения, не связанные с попытками ввоза карантинной продукции. Например, 6 мая инспекторы обнаружили в машине, идущей из Читы в Нерюнгри, 1 570 килограммов конины. Документы на нее были в порядке, но мясо оказалось свалено как попало, и везли его при выключенном холодильнике. А ведь потом его будут продавать людям. В отношении водителя составили протокол», — рассказал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Приамурья Сергей Самохвалов.

В зоне риска по ящуру Амурская области оказалась из-за близкого соседства с Забайкальем, где в конце февраля были зарегистрированы более двух десятков очагов заболевания. Сейчас задача областного управления ветеринарии и племенного животноводства — не пустить ящур на территорию Приамурья, сообщают в ведомстве.