В Приамурье самолет МЧС помог предотвратить переход огня на населенные пункты

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В Амурской области авиация МЧС помогла остановить огонь, двигавшийся на населенные пункты. Для этого на лесные пожары специализированный самолет вылил более 40 тонн воды. Всего за сутки в Приамурье зарегистрировано 13 природных пожаров.

11 мая самолет Ил-76 авиации МЧС России был задействован в тушении возгораний в Мазановском районе, где огнеборцы старались не допустить переход огня от лесного пожара на населенные пункты. За два слива в зону горения самолет доставил 42 тонны воды, информирует пресс-служба амурского МЧС.

За минувшие сутки огнеборцы Приамурья пять раз выезжали на тушение палов сухой растительности в Свободненском, Константиновском, Белогорском, Благовещенском и Сковородинском районах. Всего на территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 13 природных пожаров. Два из них на площади 834 гектара удалось ликвидировать. Действующими остаются 11 возгораний, одно из которых локализовано на площади 140 гектаров, 3 пожара на площади 5 440 гектаров закрыты решением КЧС.

«Это значит, что возгорания, закрытые решением КЧС, возникли в труднодоступной лесистой или гористой местности, куда невозможно добраться ни огнеборцам, ни специализированной технике. При этом данные пожары не несут угрозы населенным пунктам, поскольку находятся очень далеко от них, а также там нет ценных пород древесины. Поэтому принимается решение, что данные пожары должны самоликвидироваться», – объяснили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

В Приамурье действующими остаются 3 пожара в Зейском и 4 в Мазановском районах. На тушении задействовано 444 человека: парашютно-пожарная и десантно-пожарная служба Амурской авиабазы, федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана», летчики-наблюдатели, лесная охрана, государственная противопожарная служба, арендаторы, привлеченное население. Задействовано 47 единиц техники, в том числе семь воздушных судов: 3 вертолета и 4 самолета,которые работают на пожарах и патрулируют районы.

В Мазановском, Зейском, Магдагачинском, Белогорском, Ромненском и Серышевском районах определен 2-й класс пожарной опасности. В Шимановском районе – 3-й класс, 4-й – в Свободненском, Тындинском, Сковородинском, Завитинском, Октябрьском и Благовещенском районах. В Бурейском, Архаринском и Селемджинском районах определен 5-й класс пожарной опасности.

Как сообщало Амур.инфо, на всей в Амурской области с 6 апреля открыт пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим, с 7 апреля – введен режим ЧС в лесах регионального характера. С 26 апреля с 19:00 по местному времени на территории всей Амурской области объявлен режим ЧС.