В Екатеринославке власти и родные пытаются понять, что толкнуло школьника на попытку самосожжения

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По словам главы, семья 15-летнего Юры в Екатеринославке считается довольно благополучной. Мальчика воспитывают мама и отчим. В семье четверо детей, в том числе один приемный. Юра в семье - средний ребенок. Мама школьника рассказала Сергею Дементьеву, что трагедию ничто не предвещало: утром Юра, как обычно, собрался и ушел в школу.

«Ребенок собрался утром, пошел в школу, что случилось, непонятно. Разговаривал с отчимом и матерью, нормальные люди вроде бы. Что получилось, трудно сказать, все, конечно, в шоке. По словам мамы, она не знает, что получилось. Я спрашивал: может они ругались? Она говорит, что нет. Ребенок пошел в школу, а потом услышали крики. Я когда в больницу прибежал, он был еще в сознании, говорил и говорил много, но речь была бессвязная, он был в шоке. При ожогах же держатся, тем более ему противошоковую терапию сразу провели. Они держатся, а потом уже потихонечку загружаются, когда интоксикация начинается», – рассказал Сергей Дементьев.

Сразу после ЧП мальчика доставили в местную больницу, а затем рейсом санавиации - в областную клиническую больницу, где он сейчас и находится в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. У мальчика обожжено более 90 % тела.

Со слов главы района, Юра учится на «4» и «3», в школе был немного неразговорчив. Сергей Дементьев категорически отвергает версию случившегося, по которой на попытку самосожжения школьника толкнуло то, что в школе он не смог защитить какой-то проект, из-за чего его обещали не допустить к экзаменам.

«Эту версию отвергайте. В пятницу минобр разбирался: проект был сделан хорошо, его отдали на доработку большей части учеников. То есть проект принят, его просто отдали на дорабтку, остается только доложить классному руководителю, который ведет этот предмет, - по-моему, это история. По этому же предмету он участвовал в олимпиаде и был призером. Тот есть нельзя сказать , что он написал на «двойку». Там проблем не должно быть. Мы тоже сначала думали так, но когда с классным руководителем и директором переговорили, начальником отдела образования – абсолютно зацепиться не за что. Ищем сейчас другое что-то. Девочка какая-то у него была. Но вроде как, со слов мамы, все нормально было с ней», – рассказал глава района.

В причинах, которые толкнули подростка на столь отчаянный шаг, сейчас разбираются следователи. В школу после ЧП приехали представители регионального министерства образования. Но в ведомстве никаких комментариев не дают.

«Ладно бы он еще был где-то замечен – в комиссии по делам несовершеннолетних или еще хоть что-то нас насторожило по поводу него. Но ничего такого нет. Комиссия по опеке ходила в семью, но потому что в семье есть ребенок приемный. О нем ничего плохого не говорят. Мы со всеми провели разборы уже. В школе о ребенке отзываются неплохо. Он не курит – это же тоже о многом говорит, что пацан в таком возрасте не курит. И мама, и классный руководитель это отмечают. Потому что зажигалка, которой он поджег, была не его, а чужая», – сообщил Сергей Дементьев.

Возможно, свет на причины трагедии сможет пролить телефон пострадавшего школьника и сохранившиеся в нем переписки.