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сегодня, 11:29 4

В Благовещенске мужчина на инвалидной коляске мешал автомобилистам

В Благовещенске мужчина на инвалидной коляске мешал автомобилистам
Фото: instagram.com

В Благовещенске мужчина на инвалидной коляске нарушил правила дорожного движения, переезжая дорогу на красный сигнал светофора. Видео размещено в социальных сетях. Многие горожане признали в мужчине нарушителя-рецидивиста.

Под видео в социальной сети говорится, что нарушитель создал аварийную обстановку на пересечении улиц Горького и 50-летия Октября.

На видео запечатлено, как мужчина в инвалидной коляске выезжает на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, показывая какие-то жесты в сторону приближающихся машин.

В комментариях многие благовещенцы написали, что неоднократно замечали этого мужчину на улицах города. И хотя на видео не видно лица, некоторые подписчики признали в нем человека на инвалидной коляске, который выезжал на дорогу прямо под колеса их машин. При этом наезда на него удавалось избежать, признавались автомобилисты.

Другие комментаторы утверждают, что именно этот инвалид был замечен в неадекватном состоянии в разных районах города.

Фото: blag_dtp

Просмотров всего: 540

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    33 минуты назад



    этот инвалид был замечен в неадекватном состоянии в разных районах города.



    Пуля прям.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    29 минут назад

    Когда его уже *****?

  • marcepan

    marcepan
    12 минут назад

    paravis


    этот инвалид был замечен в неадекватном состоянии в разных районах города.



    Пуля прям.


    Не пуля, а не первый месяц создает проблемы автомобилистам в различных районах города.

  • diomakrugov

    diomakrugov
    3 минуты назад

    Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog

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