В Благовещенске мужчина на инвалидной коляске мешал автомобилистам

Фото: instagram.com

В Благовещенске мужчина на инвалидной коляске нарушил правила дорожного движения, переезжая дорогу на красный сигнал светофора. Видео размещено в социальных сетях. Многие горожане признали в мужчине нарушителя-рецидивиста.

Под видео в социальной сети говорится, что нарушитель создал аварийную обстановку на пересечении улиц Горького и 50-летия Октября.

На видео запечатлено, как мужчина в инвалидной коляске выезжает на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, показывая какие-то жесты в сторону приближающихся машин.

В комментариях многие благовещенцы написали, что неоднократно замечали этого мужчину на улицах города. И хотя на видео не видно лица, некоторые подписчики признали в нем человека на инвалидной коляске, который выезжал на дорогу прямо под колеса их машин. При этом наезда на него удавалось избежать, признавались автомобилисты.

Другие комментаторы утверждают, что именно этот инвалид был замечен в неадекватном состоянии в разных районах города.

Фото: blag_dtp