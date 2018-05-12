В Приамурье подвели итоги конкурса «Безопасное колесо–2018»

Фото: 28.мвд.рф

В Амурской области завершился региональный этап ежегодного конкурса среди юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо–2018». Лучшей стала команда школьников из Шимановска, которая представит Приамурье на всероссийском этапе конкурса.

Областной этап всероссийского детского конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо—2018» проходил с 3 по 8 мая в оздоровительном лагере «Колосок».

Участие приняли более сотни школьников практически со всех районов Амурской области.

Они сдавали теоретический экзамен по правилам дорожного движения, оказывали первую медицинскую помощь, показывали знания по основам безопасности жизнедеятельности, демонстрировали умение управлять велосипедом на фигурном вождении, а также соревновались в умении быстро и правильно проехать предложенную дистанцию в автогородке, соблюдая дорожные знаки и ПДД.

Кроме того, команды выступили в творческом конкурсе агитбригад с театрализованными номерами на тему: «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!». В состав судейской коллегии вошли сотрудники управления ГИБДД УМВД России по Амурской области. Они оценивали результаты участников конкурса и определяли лучших.

Первое место заняла команда юных инспекторов дорожного движения из Шимановска, второе – команда из Свободненского района, третье место – у ребят из города Свободного. В личном зачете лучшими также стали участники из Шимановска: среди мальчиков – Максим Веременко, а среди девочек – Ольга Старченко.

Команда-победитель будет представлять Амурскую область на всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо–2018», который пройдет с 21 по 28 мая в лагере «Орленок» Краснодарского края.