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В Приамурье произошло метеособытие, которое бывает раз в несколько лет (фото,видео)

В Приамурье произошло метеособытие, которое бывает раз в несколько лет (фото,видео)

В Тынде и Тындинском районе рано утром 12 мая прошел снег, который образовал временный снежный покров – местами до 19 сантиметров. По словам синоптиков, такое метеоявление случается один раз в несколько лет.

«Я проснулся где-то в 4 утра – сначала шел дождик, а где-то в половине пятого уже пошел снег. Он и сейчас идет и пока не тает», – рассказал по телефону один из жителей Тынды.

Как рассказали в Амурском гидрометцентре, 11 мая максимальная температура в Тынде была плюс 18 градусов. Ночью столбик термометра опустился до нуля, поэтому ночные осадки перешли в снег. Это связано с тем, что с севера зашел холодный фронт.

«За ночь в Тынде выпало 6 миллиметров осадков, большая часть именно в виде снега. На утро 12 мая в Тынде отмечается 7 сантиметров высота снега. Снежный покров, конечно, не надолго задержится, максимум на сутки–двое. А вот по данным метеостанции в Лопче Тындинского района, там высота снега вообще до 19 сантиметров, такой снег так быстро не сойдет. По моим ощущениям, раз в пять-восемь лет временный снежный покров может устанавливаться на севере Амурской области и во второй декаде мая», – рассказала ведущий синоптик Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская.

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#погода #Тында

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Комментарии
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  • diomakrugov

    diomakrugov
    4 минуты назад

    Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog

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