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12мая
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Слабый дождь, гроза: прогноз погоды в Приамурье на 12 мая

Слабый дождь, гроза: прогноз погоды в Приамурье на 12 мая
Фото: 31tv.ru

В субботу, 12 мая, в Амурской области ожидаются осадки, местами возможна гроза. Будет переменно облачно. Дует северный, северо-западный ветер, со скоростью 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду.

Уличные термометры покажут до 23 градусов тепла. На севере в дожде будет 11…16 градусов со знаком плюс.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, слабый дождь. Северный ветер разгонится до 2–7 метров в секунду, с порывами до 9–14 метров в секунду. Днем воздух в областном центре прогреется до 18…20 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода #природа

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