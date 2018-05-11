Стало известно, кто вошел в состав сборной России по футболу на ЧМ–2018

Фото: sportrbc.ru

Главный тренер сборной Станислав Черчесов назвал имена футболистов, которые будут готовиться к чемпионату мира. В расширенный состав команды РФ вошли 35 игроков. По регламенту, федерации каждой из стран-участниц финального турнира ЧМ-2018 должны отослать в ФИФА предварительный список кандидатов на место в команде до 14 мая.

РБК приводит список футболистов, заявленных на чемпионат мира.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»), Гилерме («Локомотив»).

Защитники: Владимир Гранат («Рубин»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров («Спартак»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Зенит»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания), Денис Глушаков («Спартак»), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА), Антон Заболотный («Зенит»), Дмитрий Полоз («Зенит»).

Фото: twitter.com

Капитаном команды на домашнем чемпионате мира, по заявлению Станислава Черчесова, будет вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Окончательный состав тренеры должны назвать до 4 июня. В него войдут 23 футболиста, в том числе три вратаря. В официальную заявку могут войти только игроки, включенные в расширенный список.

5 июня в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» состоится контрольный матч против сборной Турции. Первоначально игра должна была пройти на реконструируемом стадионе «Динамо», но из-за неготовности арены была перенесена.

14 июня россияне проведут первый матч на турнире. В матче-открытии соперником команды Черчесова станет Саудовская Аравия. Эта встреча пройдет в «Лужниках».19 июня российская команда сыграет с Египтом в Санкт-Петербурге. 25 июня российские футболисты завершат групповой этап в Самаре матчем против Уругвая.

Чемпионат мира по футболу–2018 стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

Мундиаль примут: Москва («Лужники» и «Спартак»), Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена»), Сочи («Фишт»), Екатеринбург («Екатеринбург Арена»), Ростов-на-Дону («Ростов Арена»), Волгоград («Волгоград Арена»), Нижний Новгород (стадион «Нижний Новгород»), Калининград (стадион «Калининград»), Самара («Самара Арена») и Саранск («Мордовия Арена»).