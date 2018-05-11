Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 21:07 8

Минфин собирается урезать расходы на инвалидов, пенсионеров и космос

Минфин собирается урезать расходы на инвалидов, пенсионеров и космос
Фото: ria.ru

Минфин предложил уменьшить траты на пенсионное обеспечение. Расходы по разделу «Социальная политика» в целом сократятся на 52,93 миллиарда рублей. Это следует из проекта поправок в бюджет, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов.

В понедельник, в день инаугурации, Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно документу, за шесть лет Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; средняя продолжительность жизни россиян должна вырасти до 78 лет.

Как пишут РИА Новости, в соответствии с поправками в бюджет, одно только пенсионное обеспечение предлагается урезать на 51,5 миллиарда.

Расходы на социальное обеспечение, по задумке Минфина, нужно сократить на 5,9 миллиарда. Например, на господдержку инвалидам выделят на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.

Сокращения могут коснуться и космической сферы. Минфин предложил уменьшить суммы, которые выделяются на реализацию федеральной целевой программы развития космодромов. В 2018 году на эти цели направят на восемь миллиардов рублей меньше, чем в прошлом году.

Затраты на здравоохранение Минфин предложил увеличить. Так, дополнительно планируется направить в эту сферу 4,2 миллиарда. Средства в основном пойдут на программу «Развитие здравоохранения».

Увеличить хотят и расходы на образование. На госпрограмму «Развитие образования» ведомство предложило выделить на 2,64 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. При этом на программы высшего образования расходы могут увеличиться на 2,566 миллиарда рублей.на подпрограмму дополнительного образования детей и реализации молодежной политики расходы — на 816 миллионов.

Может увеличиться и финансирование Росмолодежи. Ведомство предложило направить дополнительно 2,1 миллиона рублей. В целом на реализацию молодежной политики предлагается выделить еще 6,789 миллиона.

Но финансирование программ среднего профессионального образования предложили сократить на 720 миллионов. Сокращение коснется также дошкольного и общего образования. Расходы могут урезать на 332 миллиона рублей.

Просмотров всего: 438

#здоровье #образование #Пенсионный фонд #соцзащита #финансы #экономика

распечатать


Общество 35

Многодетная амурская семья оказалась в должниках у ПФР
Происшествия

В Серышеве приостановили работу «Шаурма city», создававшую угрозу жизни и здоровью населения
Общество

В День Победы в Приамурье можно было проверить здоровье в военных полевых медсанчастях
Общество 3

В ОКЦ чествовали лучших медицинских сестер Приамурья
Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    на себя урежьте-крахоборы

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Силуанова с медведём урежьте....под корень

  • DimonS

    DimonS
    55 минут назад

    "Окончен бал, погасли свечи"

    (С)

  • ООШШ

    ООШШ
    49 минут назад

    Пенсионеры сделали своё дело,это им благодарность,чтоб помнили.Денег на пенсии нет,а есть для олигархов ,которым надо помочь!!!

  • Rusantik

    Rusantik
    45 минут назад

    Многие пенсионеры отдают пенсии своим великовозрастным неудельным родственникам Детям,внукам В миру это называется- "Помогать" :)

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    44 минуты назад



  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    11 минут назад

    СОГЛАСНО ДОКУМЕНТУ, за шесть лет Россия ДОЛЖНА войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;

    Увеличить хотят и расходы на образование. На госпрограмму «Развитие образования» ведомство ПРЕДЛОЖИЛО выделить на 2,64 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. При этом на программы высшего образования расходы МОГУТ увеличиться на 2,566 миллиарда рублей.

    Но финансирование программ среднего профессионального образования ПРЕДЛОЖИЛИ сократить на 720 миллионов. Сокращение коснется также дошкольного и общего образования. Расходы могут урезать на 332 миллиона рублей.

    Даже не знаем что победит...

  • 123.rewq

    123.rewq
    7 минут назад

    Raf Rafovich

    Даже не знаем что победит...



    Как не знаем? Выборы только что прошли - Путин победил

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь