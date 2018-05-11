Минфин собирается урезать расходы на инвалидов, пенсионеров и космос

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Минфин предложил уменьшить траты на пенсионное обеспечение. Расходы по разделу «Социальная политика» в целом сократятся на 52,93 миллиарда рублей. Это следует из проекта поправок в бюджет, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов.

В понедельник, в день инаугурации, Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно документу, за шесть лет Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; средняя продолжительность жизни россиян должна вырасти до 78 лет.

Как пишут РИА Новости, в соответствии с поправками в бюджет, одно только пенсионное обеспечение предлагается урезать на 51,5 миллиарда.

Расходы на социальное обеспечение, по задумке Минфина, нужно сократить на 5,9 миллиарда. Например, на господдержку инвалидам выделят на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.

Сокращения могут коснуться и космической сферы. Минфин предложил уменьшить суммы, которые выделяются на реализацию федеральной целевой программы развития космодромов. В 2018 году на эти цели направят на восемь миллиардов рублей меньше, чем в прошлом году.

Затраты на здравоохранение Минфин предложил увеличить. Так, дополнительно планируется направить в эту сферу 4,2 миллиарда. Средства в основном пойдут на программу «Развитие здравоохранения».

Увеличить хотят и расходы на образование. На госпрограмму «Развитие образования» ведомство предложило выделить на 2,64 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. При этом на программы высшего образования расходы могут увеличиться на 2,566 миллиарда рублей.на подпрограмму дополнительного образования детей и реализации молодежной политики расходы — на 816 миллионов.

Может увеличиться и финансирование Росмолодежи. Ведомство предложило направить дополнительно 2,1 миллиона рублей. В целом на реализацию молодежной политики предлагается выделить еще 6,789 миллиона.

Но финансирование программ среднего профессионального образования предложили сократить на 720 миллионов. Сокращение коснется также дошкольного и общего образования. Расходы могут урезать на 332 миллиона рублей.