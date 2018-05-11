Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 21:05 4

Благовещенскую гостинку, оставшуюся без света и воды, атаковали мародеры

Благовещенскую гостинку, оставшуюся без света и воды, атаковали мародеры

Жильцы трехэтажной гостинки по улице Шевченко в Благовещенске около полутора месяцев остаются без света, тепла и воды. Коммунальные услуги в доме, признанном незаконным строением, отключили по решению суда. Многие вынуждены были съехать, а дом тем временем становится объектом для нападения мародеров.

Жительница дома Анна Подоляк рассказывает: для того, чтобы обезопасить гостинку, пришлось поставить кодовую железную дверь. Из собственных квартир съехали почти все семьи – к родственникам и знакомым. Анна одна воспитывает семилетнюю дочь. Теперь приходится жить у сестры.

«Доча в шоке, она уже как бы все понимает. А живем-то у сестры, школа-то рядом, она всегда проходит мимо дома – "Когда мы домой поедем?". Ребенок хочет домой, потому что живем тут уже 6 лет, это свое, такие силы, деньги на это потрачены», – говорит Анна Подоляк.

Дом от мародерства всеми силами пытаются защитить несколько жильцов. Один из них, старший дома Артем Першков, отправил жену и четырехлетнего ребенка к родственникам, а сам остался охранять квартиры и имущество. Жильцы все оставили на своих местах, ведь перевозить свои вещи им некуда.

«Вандализм происходит, потому что смотрят – света нет, никто не проживает. Начали жечь баллоны, разбили стекла. Даже поймали человека, и он говорит: "А мы думали, здесь уже никто не живет". Здесь деньги выделят по-любому на снос, потому что торжество права выше, чем судьбы каких-то нескольких людей», – констатирует Артем Першков.

Здание строилось как частный дом, но в результате в 2010 году на участке выросла трехэтажная гостинка. В 2015 году Благовещенский городской суд признал строение незаконным и постановил снести. В конце марта дом отключили от электроэнергии, а так как тепло и водоснабжение работали от электричества, то жильцы оказались в полной коммунальной блокаде. В управлении федеральной службы судебных приставов сообщили, что людям направили требования об освобождении квартир.

Просмотров всего: 819

#ЖКХ #закон #энергетика

распечатать


Происшествия

В Приамурье экс-инспектора ветнадзора подозревают в подлоге
Происшествия 11

В Амурской области за взятку осужден бывший сотрудник СИЗО
Общество

Отопительный сезон продолжается в пяти районах Приамурья
Происшествия 3

В Магдагачинском районе сотрудники полиции раскрыли убийство
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Rak900

    Rak900
    1 час назад

    сами виноваты, знали же зачем было покупать

  • ООШШ

    ООШШ
    39 минут назад

    Дольщикам городка вернули деньги из нашего бюджета,им можно,а эти почему должны страдать,ведь кто-то должен был контролировать,это строительство,подписывал бумаги на подключение коммунальных услуг.

  • мама дочки и сыночка

    мама дочки и сыночка
    2 минуты назад

    Да сволочи! Почему это дом на Горького-50Лет (рядом с церковью) стоит, хотя так орали "не законно"! А тут несчастные люди (явно не миллионеры) вынуждены считаться и страдать!

  • мама дочки и сыночка

    мама дочки и сыночка
    2 минуты назад

    #скитаться

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь