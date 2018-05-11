Благовещенскую гостинку, оставшуюся без света и воды, атаковали мародеры

Жительница дома Анна Подоляк рассказывает: для того, чтобы обезопасить гостинку, пришлось поставить кодовую железную дверь. Из собственных квартир съехали почти все семьи – к родственникам и знакомым. Анна одна воспитывает семилетнюю дочь. Теперь приходится жить у сестры.

«Доча в шоке, она уже как бы все понимает. А живем-то у сестры, школа-то рядом, она всегда проходит мимо дома – "Когда мы домой поедем?". Ребенок хочет домой, потому что живем тут уже 6 лет, это свое, такие силы, деньги на это потрачены», – говорит Анна Подоляк.

Дом от мародерства всеми силами пытаются защитить несколько жильцов. Один из них, старший дома Артем Першков, отправил жену и четырехлетнего ребенка к родственникам, а сам остался охранять квартиры и имущество. Жильцы все оставили на своих местах, ведь перевозить свои вещи им некуда.

«Вандализм происходит, потому что смотрят – света нет, никто не проживает. Начали жечь баллоны, разбили стекла. Даже поймали человека, и он говорит: "А мы думали, здесь уже никто не живет". Здесь деньги выделят по-любому на снос, потому что торжество права выше, чем судьбы каких-то нескольких людей», – констатирует Артем Першков.

Здание строилось как частный дом, но в результате в 2010 году на участке выросла трехэтажная гостинка. В 2015 году Благовещенский городской суд признал строение незаконным и постановил снести. В конце марта дом отключили от электроэнергии, а так как тепло и водоснабжение работали от электричества, то жильцы оказались в полной коммунальной блокаде. В управлении федеральной службы судебных приставов сообщили, что людям направили требования об освобождении квартир.