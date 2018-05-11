Жюри «АмурЭкспоФорума» оценило продукцию, претендующую на медали (фото)

Участники «АмурЭкспоФорума», претенденты на золотую и серебряную медали качества, представили на суд жюри свою продукцию. Среди нее – почти десять видов колбас, морепродукты, китайские пельмени и другие деликатесы.

Продовольственные товары презентовали 5 компаний из Благовещенска, Еврейской автономной области, Владивостока, амурского села Раздольное. Среди экспертов – представители управления Росстандарта, Минсельхоза, министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства и другие. Они оценивали продукцию на вкус, цвет, запах, проверяли документы. Также в этом году на медаль качества претендуют компании, предоставляющие промышленные товары населению и услуги.

«Сегодня производители меня порадовали. Вы знаете, качество, дизайн, упаковка – все было на высшем уровне, продукция вкусная. Они стараются делать более натуральный продукт. Если раньше к чему-то хотели примешать сои, удешевить продукт, добавить больше красителей, ароматизаторов, то сейчас это сведено к минимуму», – говорит председатель экспертной комиссии Татьяна Новрузова.

Компании, чью продукцию и услуги признают лучшими, получат золотые и серебряные медали.

В этом году международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» будет проходить с 18 по 20 мая. Ее участниками стали более 140 компаний.