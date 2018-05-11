Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость
сегодня, 20:16 0

Жюри «АмурЭкспоФорума» оценило продукцию, претендующую на медали (фото)

Жюри «АмурЭкспоФорума» оценило продукцию, претендующую на медали (фото)

Участники «АмурЭкспоФорума», претенденты на золотую и серебряную медали качества, представили на суд жюри свою продукцию. Среди нее – почти десять видов колбас, морепродукты, китайские пельмени и другие деликатесы.

Продовольственные товары презентовали 5 компаний из Благовещенска, Еврейской автономной области, Владивостока, амурского села Раздольное. Среди экспертов – представители управления Росстандарта, Минсельхоза, министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства и другие. Они оценивали продукцию на вкус, цвет, запах, проверяли документы. Также в этом году на медаль качества претендуют компании, предоставляющие промышленные товары населению и услуги.

«Сегодня производители меня порадовали. Вы знаете, качество, дизайн, упаковка – все было на высшем уровне, продукция вкусная. Они стараются делать более натуральный продукт. Если раньше к чему-то хотели примешать сои, удешевить продукт, добавить больше красителей, ароматизаторов, то сейчас это сведено к минимуму», – говорит председатель экспертной комиссии Татьяна Новрузова.

Компании, чью продукцию и услуги признают лучшими, получат золотые и серебряные медали.

В этом году международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» будет проходить с 18 по 20 мая. Ее участниками стали более 140 компаний.

Просмотров всего: 41

#конкурсы #производство

распечатать

Фотогалерея
+80

Культура 26

Россиянка Юлия Самойлова не вышла в финал «Евровидения» (видео)
Общество 2

В Амурском медколледже фантомам промывали желудок и ставили уколы
Общество 3

В Благовещенске российские и китайские школьники наведут порядок в виртуальном городе
Экономика 3

Маслоэкстракционный завод в Белогорске укрепил экономику Дальнего Востока
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь