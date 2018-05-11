Белогорец «проверил» работу спецслужб, сообщив о минировании

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Житель Белогорска сделал ложное сообщение о минировании. Как горожанин впоследствии объяснил полицейским, таким способом он проверял работу спецслужб. Возбуждено уголовное дело.

10 мая в дежурную часть МО МВД России «Белогорский» поступила информация, что неизвестный сообщил о минировании одной из коммерческих организаций. Прибывшие на место специалисты обследовали здание, однако информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции и регионального УФСБ установили личность звонившего. Им оказался 35-летний мужчина, проживающий в Белогорске. Со слов мужчины, он решил проверить действия специальных служб.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). За подобное деяние можно лишиться свободы на срок от 3 до 5 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.