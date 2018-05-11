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сегодня, 19:09 13

Многодетная амурская семья оказалась в должниках у ПФР

Многодетная амурская семья оказалась в должниках у ПФР

Многодетная семья из села Чигири с двумя приемными детьми оказалась в должниках у Пенсионного фонда. По решению областного суда, ей нужно вернуть ведомству 80 тысяч рублей.

Двое приемных детей в семье Николаевых появились несколько лет назад. Сначала в 2014 году из детского дома взяли Кирилла, а еще через год – Артема. На такой шаг решились, когда родная старшая дочь уехала на учебу. Супруг поначалу был против, а теперь говорит, что уже не представляет жизнь без своих мальчишек.

«В какой-то степени, я вошел в ступор. Я не мог понять, что, как это и с чем это. Но мне пришлось поверить супруге, я доверился ей. И сейчас, конечно, я понимаю, что это был правильный выбор. Это наши дети, это мои дети, это мои сыновья, и я не проиграл», – говорит отец семейства Эдуард Николаев.

В семье есть еще одна родная дочь – Полине уже 18 лет. У нее проблемы с общением, девочка инвалид с детства. «Она абсолютно не говорит, ни одного слова. Ни "мама", ни "папа" мы от нее никогда не слышали», – рассказывает мама Елена Николаева.

За Полину ее мама как неработающая получала в Пенсионном фонде выплату – компенсацию по уходу, чуть больше 7 тысяч рублей в месяц. И вот теперь Пенсионный фонд потребовал вернуть 80 тысяч. Эта сумма была выплачена за 13 месяцев. Потому что, пояснили удивленным Николаевым, опека над детьми считается работой. За каждого ребенка Елене выплачивали около 6 тысяч рублей. А значит, с того момента, как мать стала опекуном, она больше не могла претендовать на такую выплату. Николаевы с этим не согласны.

«В моей трудовой книжке нет записи, что я работаю. У меня нет трудового договора, что я прихожу в 8 утра, ухожу в 6 вечера, у меня нет перерывов на обед, нет больничных, нет отпускных… Даже сам этот размер выплат приемному родителю, он ниже минимального размера оплаты труда», – констатирует Елена.

По словам мамы, когда она подавала заявления на пособие для дочери, нигде не было отмечено, что опека над приемными детьми является трудовой деятельностью. С 2015 года начались судебные тяжбы с Пенсионным фондом. Первый суд родители выиграли, но ПФР подал апелляцию. И новое решение было не в пользу многодетной семьи. С тех пор прошло около 6 судов.

«Действительно, такой факт установлен, факт переплаты, что гражданка была своевременно уведомлена о том, что она должна была нам сообщить о своих каких-то изменениях. В случае, если они с органами опеки заключают договор об опеке на возмездной основе, соответственно, они получают доход, получают вознаграждение в соответствии с этим договором», – говорит начальник отдела организации назначения и выплаты пенсий ОПФР по Амурской области Наталья Кучеренко.

Пока продолжаются суды, опекунство над детьми переоформили на главу семейства. И Елена снова может рассчитывать на компенсацию по уходу за уже совершеннолетней родной дочерью-инвалидом. Уже есть решение суда, по которому ежемесячно судебные приставы будут списывать 20 % из этой суммы. Но семья надеется, что в этот раз выиграет суд – теперь уже Верховный. И строит планы на будущее – взять из детского дома сестренок своим мальчишкам.

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#дети #жизнь #Пенсионный фонд

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    этот фонд последнее сдерёт

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Да таким людям,ещё бы 80000 рублей дали,как помощь,благородное дело делают,так нет у нас помощь окажут пострадавшим олигархам,так справедливей считают,такие законы у нас.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    59 минут назад

    Бред какой-то.....система бредовая

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    40 минут назад

    Конечно бредовая! И если начать понимать и разбирать то, как она устроена, то.. мама дорогая!.. Она изначально неработоспособна, просто даже по самой сути своей

  • Шарик но не тот

    Шарик но не тот
    39 минут назад

    Я в афиге от нашего долбанного государства.....губер вместо селфиков в инсте помог бы семье из фонда своего резервного

  • Шарик но не тот

    Шарик но не тот
    39 минут назад

    Куда мля мир катится((((

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    28 минут назад

    тут нужно не с фонда помогать, а систему пересматривать. сидят на жопе смирно, на показатели рейтингов ровняются, и сами же под себя их рисуют. Паразиты. Всё им страшно, что их отодвинут от кормушки. Да сколько вы не жрите, всё равно у вас дыра в желудке! И всё равно вы ВСЁ ПРО КАКАЕТЕ, из желудка только в две стороны выход! Один естественный, а второй от пережора. Когда вы головой думать начнёте, а? В чём проблема ваща, власть а?!

  • Myxira

    Myxira
    28 минут назад

    Почему было не подсказать изначально, как лучше оформить опеку, чтобы подобная история не возникла? Великие деньги...

  • Лёха Гутров

    Лёха Гутров
    24 минуты назад

    Сергей Труш

    тут нужно не с фонда помогать, а систему пересматривать. сидят на жопе смирно, на показатели рейтингов ровняются, и сами же под себя их рисуют. Паразиты. Всё им страшно, что их отодвинут от кормушки. Да сколько вы не жрите, всё равно у вас дыра в желудке! И всё равно вы ВСЁ ПРО КАКАЕТЕ, из желудка только в две стороны выход! Один естественный, а второй от пережора. Когда вы головой думать начнёте, а? В чём проблема ваща, власть а?!



    какая=то примитивная система существования у вас

  • Ташка

    Ташка
    21 минута назад

    депутат Труш, чем языком мести на форуме, поднял бы всю свою депутатскую братию, помог бы найти адвоката или еще кого из специалистов в данных вопросах, чтобы помочь этой семье , с депутатскими связями это сделать в разы легче, ну плюс пиар какой-никакой, для себя любимого. А сидеть, поливать власти гуаном, сидя в ее же кормушке - так это и любой дурак умеет.

  • Лёха Гутров

    Лёха Гутров
    18 минут назад

    Ташка

    депутат Труш, чем языком мести на форуме, поднял бы всю свою депутатскую братию, помог бы найти адвоката или еще кого из специалистов в данных вопросах, чтобы помочь этой семье , с депутатскими связями это сделать в разы легче, ну плюс пиар какой-никакой, для себя любимого. А сидеть, поливать власти гуаном, сидя в ее же кормушке - так это и любой дурак умеет.



    +100500, была бы польза. Зарплату ему в 35 рублей сделать, наверное одумается

  • DimonS

    DimonS
    4 минуты назад

    А в статье где-то указано, что кто-то из этих родителей вообще где-то работает? Получается, что берут детей, чтобы на их пособия жить. И таких семей очень много, некоторые сам знал в свое время. ПФР не обеляю, но не поверю, что мамаша не была предупреждена. Но просто засунула это предупреждение себе в туалет и понадеялась, что общественность восстанет и ей все простят.

  • Я сама

    Я сама
    4 минуты назад

    Лёха Гутров

    Ташка

    депутат Труш, чем языком мести на форуме, поднял бы всю свою депутатскую братию, помог бы найти адвоката или еще кого из специалистов в данных вопросах, чтобы помочь этой семье , с депутатскими связями это сделать в разы легче, ну плюс пиар какой-никакой, для себя любимого. А сидеть, поливать власти гуаном, сидя в ее же кормушке - так это и любой дурак умеет.



    +100500, была бы польза. Зарплату ему в 35 рублей сделать, наверное одумается



    Трушу ЗАКС зарплату не платит)))

    Ребята, вы уху не ели?)))

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