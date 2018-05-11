Многодетная амурская семья оказалась в должниках у ПФР

Многодетная семья из села Чигири с двумя приемными детьми оказалась в должниках у Пенсионного фонда. По решению областного суда, ей нужно вернуть ведомству 80 тысяч рублей.

Двое приемных детей в семье Николаевых появились несколько лет назад. Сначала в 2014 году из детского дома взяли Кирилла, а еще через год – Артема. На такой шаг решились, когда родная старшая дочь уехала на учебу. Супруг поначалу был против, а теперь говорит, что уже не представляет жизнь без своих мальчишек.

«В какой-то степени, я вошел в ступор. Я не мог понять, что, как это и с чем это. Но мне пришлось поверить супруге, я доверился ей. И сейчас, конечно, я понимаю, что это был правильный выбор. Это наши дети, это мои дети, это мои сыновья, и я не проиграл», – говорит отец семейства Эдуард Николаев.

В семье есть еще одна родная дочь – Полине уже 18 лет. У нее проблемы с общением, девочка инвалид с детства. «Она абсолютно не говорит, ни одного слова. Ни "мама", ни "папа" мы от нее никогда не слышали», – рассказывает мама Елена Николаева.

За Полину ее мама как неработающая получала в Пенсионном фонде выплату – компенсацию по уходу, чуть больше 7 тысяч рублей в месяц. И вот теперь Пенсионный фонд потребовал вернуть 80 тысяч. Эта сумма была выплачена за 13 месяцев. Потому что, пояснили удивленным Николаевым, опека над детьми считается работой. За каждого ребенка Елене выплачивали около 6 тысяч рублей. А значит, с того момента, как мать стала опекуном, она больше не могла претендовать на такую выплату. Николаевы с этим не согласны.

«В моей трудовой книжке нет записи, что я работаю. У меня нет трудового договора, что я прихожу в 8 утра, ухожу в 6 вечера, у меня нет перерывов на обед, нет больничных, нет отпускных… Даже сам этот размер выплат приемному родителю, он ниже минимального размера оплаты труда», – констатирует Елена.

По словам мамы, когда она подавала заявления на пособие для дочери, нигде не было отмечено, что опека над приемными детьми является трудовой деятельностью. С 2015 года начались судебные тяжбы с Пенсионным фондом. Первый суд родители выиграли, но ПФР подал апелляцию. И новое решение было не в пользу многодетной семьи. С тех пор прошло около 6 судов.

«Действительно, такой факт установлен, факт переплаты, что гражданка была своевременно уведомлена о том, что она должна была нам сообщить о своих каких-то изменениях. В случае, если они с органами опеки заключают договор об опеке на возмездной основе, соответственно, они получают доход, получают вознаграждение в соответствии с этим договором», – говорит начальник отдела организации назначения и выплаты пенсий ОПФР по Амурской области Наталья Кучеренко.

Пока продолжаются суды, опекунство над детьми переоформили на главу семейства. И Елена снова может рассчитывать на компенсацию по уходу за уже совершеннолетней родной дочерью-инвалидом. Уже есть решение суда, по которому ежемесячно судебные приставы будут списывать 20 % из этой суммы. Но семья надеется, что в этот раз выиграет суд – теперь уже Верховный. И строит планы на будущее – взять из детского дома сестренок своим мальчишкам.