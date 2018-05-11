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В Серышеве приостановили работу «Шаурма city», создававшую угрозу жизни и здоровью населения

В Серышеве приостановили работу «Шаурма city», создававшую угрозу жизни и здоровью населения

В Серышеве на 60 суток закрыли точку общепита «Шаурма city». В ходе внеплановой проверки здесь нашли ряд нарушений, которые создавали непосредственную угрозу жизни и здоровья населения.

Проверка показала многочисленные нарушения требований санитарного законодательства в условиях приема и хранения сырья и пищевых продуктов. В заведении отсутствовали необходимое производственное оборудование, инвентарь и их маркировка. Были нарушены поточность технологических процессов, ведение необходимой документации. Мытье и обработка кухонной и столовой посуды проводились неудовлетворительно.

Был составлен протокол о временном приостановлении деятельности, проведено опечатывание технологического оборудования. 7 мая Серышевский районный суд признал собственника виновным в «Нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности «Шаурма city» на 60 суток, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

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#здоровье #происшествия #торговля

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