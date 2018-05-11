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В День Победы в Приамурье можно было проверить здоровье в военных полевых медсанчастях

В День Победы в Приамурье можно было проверить здоровье в военных полевых медсанчастях

9 Мая в местах проведения массовых праздничных мероприятий в Зее, Тынде и Благовещенске работали медпункты, стилизованные под военные полевые медсанчасти. Там все желающие могли пройти обследование, а у одного обратившегося выявили серьезные проблемы со здоровьем.

В «военных палатках» вели прием медики и волонтеры из Тындинской и Зейской больниц, а также из благовещенской поликлиники № 2. Благовещенскую «медсанчасть» развернули в городском парке.

«У нас работал Центр здоровья, где специалисты выполняли РЭГ, измерение антропометрии, биопеданс – оценка состава тела, работал кардиовизор, проводилось определение глюкозы и холестерина экспресс-методом. Кроме того, работала флюоромашина. Флюорографию прошли 66 горожан, обследовались в Центре здоровья более 80 благовещенцев», – рассказал главный врач ГП № 2 Сергей Сластин.

В Тынде 54 человека пожелали измерить артериальное давление во время празднования, 46 горожанам провели анализ крови на глюкозу. При этом у одного обратившегося результат экспресс-теста впервые выявил наличие серьезных проблем со здоровьем.

В Зейском «полевом» медпункте 319 человек воспользовались возможностью измерить артериальное давление, еще 296 горожан измерили уровень сахара в крови с помощью тест-полосок.

В белогорском городском парке 9 Мая работал «Автобус здоровья». «22-м жителям было проведено обследование – измерение артериального давления и определение уровня глюкозы в крови, даны рекомендации. А шестерым обратившимся пациентам оказана неотложная помощь», – рассказал главный врач белогорской больницы Анатолий Шеленок.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области

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#жизнь #здоровье #праздники

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