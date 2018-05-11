Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:59 0

Владельца «пахучей» мини-свинофермы в центре Благовещенска оштрафовали

Владельца «пахучей» мини-свинофермы в центре Благовещенска оштрафовали

Россельхознадзор оштрафовал хозяина частного подворья, расположенного в центре Благовещенска на улице Забурхановской. Мужчина обустроил мини-свиноферму, которая запахом мешает жильцам многоквартирного дома, расположенного рядом.

Размер штрафа оказался небольшим – 500 рублей. Его причина – несоблюдение амурчанином ветеринарно-санитарных правил. Для навоза хозяин не отвел отдельное помещение, а разместил прямо на участке. Кроме того, проведенная проверка показала, что поголовье свиней не было зарегистрировано в ветнадзоре.

В ближайшие дни ведомством будет принято постановление, и в течение 10 дней после этого хозяин должен будет оплатить штраф. В противном случае сумма возрастет вдвое.

Просмотров всего: 44

#животные

распечатать


Происшествия 44

Зоозащитники: благовещенский живодер психически болен и при этом работает таксистом
Общество

В Муравьевский парк привезли невесту с характером для молодого журавля
Происшествия 193

Сбитая насмерть собака стала поводом для оформления ДТП
Общество 1

Роспотребнадзор предупреждает амурчан о сибирской язве в Китае
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь