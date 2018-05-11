Владельца «пахучей» мини-свинофермы в центре Благовещенска оштрафовали

Размер штрафа оказался небольшим – 500 рублей. Его причина – несоблюдение амурчанином ветеринарно-санитарных правил. Для навоза хозяин не отвел отдельное помещение, а разместил прямо на участке. Кроме того, проведенная проверка показала, что поголовье свиней не было зарегистрировано в ветнадзоре.

В ближайшие дни ведомством будет принято постановление, и в течение 10 дней после этого хозяин должен будет оплатить штраф. В противном случае сумма возрастет вдвое.