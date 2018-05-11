В Новобурейском 15 иконописцев расписывают храм Ксении Петербургской

В поселке Новобурейский Амурской области художники-иконописцы расписывают православный храм. 15 мастеров приехали в Приамурье из центральной России. Им предстоит покрыть росписью 600 квадратных метров стен храма.

Очередной взмах кисти – и очертания новомученика на стене скоро приобретут законченный вид. Храм Ксении Петербургской в Новобурейском расписывают художники-иконописцы из Москвы и Санкт-Петербурга. Задача мастера заключается в том, чтобы передать характерные канонические черты святого. Обязательно должны присутствовать нимб, крест на груди, особое выражение лица.

«Они не суровые. Они сосредоточенные вне времени. Эмоции наши земные не должны присутствовать. Показывается их состояние, они в царствии небесном предстоят к богу. Это особое состояние. И лица, соответственно, особые», – объясняет художник-иконописец Мария Громова.

Столичные мастера работают в Новобурейском храме с середины февраля. Первоначально все картины изобразили на бумаге. В процессе работы приходится вносить коррективы. Ведь роспись храма – это творчество, рассказывает руководитель бригады художников Андрей Патраков: «Восточная часть немного отличается. Рождество, оно немножечко поменялось. Чуть-чуть изменилась композиция, изменяются орнаменты. Но все равно в рамках композиции ничего не меняется».

Трудятся 15 мастеров. Это выпускники иконописных отделений Троице-Сергиевой лавры, Санкт-Петербургской академии художеств, Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Художникам нужно покрыть изображениями площадь более 600 квадратных метров. Нарисовать сотню святых. Работа над каждым образом занимает дни, а порой и месяцы.

«Черный – это подкладка под синий цвет. Синий тоже в несколько слоев накладывается. Это традиционный художественный прием, он дает цвету глубину», – говорит художник-иконописец Александр Крестовский.

Однако пестрыми изображения не получатся. Цветовая гамма будет сдержанной. Это свойственно русскому стилю росписи православных храмов. В православных храмах существует своя иконография. То есть каждое изображение занимает свое место. В данном случае на уровне прихожан располагаются иконы, выше – изображения святых, которые не так давно жили на Земле и которым молятся прихожане, затем апостолы, ангелы и господь.

В сводах храма – картины, рассказывающие о 12 церковных праздниках: Крещении, Вознесении, Благовещении и других. В главном куполе – икона спасителя. Особое место занимают художественные фрагменты из жизни святой блаженной Ксении Петербургской. Художники рисуют 10 эпизодов из ее биографии: рождение, венчание, смерть мужа, молитвы.

Прихожанка Любовь Александрова особенно почитает эту святую: «Трагедия у меня была. Она так смотрит на меня: что? Я спрашиваю: что делать, что делать? Она показала – молиться! И где вопросы ни решались, мы постоянно становились на молитву, постоянно была молитва, каждый божий день практически. И все решалось», – признается прихожанка.

Возведение храма в Новобурейском началось в 2011 году. На строительство и обустройство ушло почти 40 миллионов рублей. В основном это деньги спонсоров, один из них родился в поселке. Свой вклад внес и бывший губернатор Приамурья Олег Кожемяко. Он и поспособствовал приезду иконописцев в поселок. Одновременно они расписывают храм в Южно-Сахалинске.

Имя Ксении Петербургской для храма в Новобурейском выбрали не случайно. «В 1999 году, когда организовывалась община, проводилось первое собрание, и было три варианта – Богоявление, Казанской иконы и Ксении Петербургской. И когда регистрировали общину, записали – общину Ксении Петербургской. Когда закончат, это будет один из самых красивых храмов в области», – уверен настоятель православного храма святой Ксении Петербургской отец Евлогий.

Пока службы в храме проводят в иконной лавке. Роспись стен художники должны закончить к середине июля. Изображения для прочности покроют лаком. И тогда храм Ксении Петербургской станет настоящей достопримечательностью не только Новобурейского, но и всей Амурской области.