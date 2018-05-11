В ОКЦ чествовали лучших медицинских сестер Приамурья

В Общественно-культурном центре прошло торжественное мероприятие по случаю празднования Международного дня медицинской сестры, который отмечается 12 мая. Во время церемонии награды получили лучшие медсестры Приамурья.

На торжественном мероприятии присутствовали медсестры всех учреждений здравоохранения Приамурья. Были озвучены имена победительниц конкурса профессионального мастерства среди медицинских сестер региона, который прошел в четверг, 10 мая.

Победу одержала Нина Добрякова, медсестра благовещенской городской поликлиники № 1. Второе место – у Елены Рожковой, медицинской сестры АОДКБ. Третье место завоевала Анна Иванова, которая работает в Амурском областном онкологическом диспансере.

Победительниц поздравил министр здравоохранения Андрей Субботин и вручил им ценные призы. Также министр вручил дипломы победителям конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием 2017 года», который проходил в марте 2018 года. В конкурсе приняли участие более 30 специалистов всех лечебных заведений Амурской области.

«Я не понаслышке знаю, насколько велико значение труда медицинской сестры в процессе лечения, выхаживания больных. Ваш профессионализм – залог скорейшего выздоровления пациентов», – сказала в поздравительной речи зампред областного правительства Ольга Лысенко.

Она вручила министру здравоохранения Андрею Субботину письмо с поздравлением всех медицинских сестер Приамурья от председателя правления Российского общества скорой медицинской помощи, ректора Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П.Павлова, академика РАН, профессора Сергея Багненко.

Также Ольга Лысенко вручила нагрудный знак «Отличник здравоохранения» Марине Мироновой, главной медицинской сестре Благовещенской городской клинической больницы, а Надежде Сохановой, медсестре АОДКБ, – почетную грамоту Министерства здравоохранения РФ. Кроме того, медсестрам вручали благодарственные письма губернатора, мэра Благовещенска и благовещенской гордумы, а также почетные грамоты областного парламента и благодарности председателя заксобрания.

«В системе амурского здравоохранения сегодня работают около восьми тысяч медицинских сестер. Это крепкий профессиональный отряд борцов за жизнь и здоровье амурчан. И борьба эта не прекращается ни на минуту. Вот и сейчас многие медработники среднего звена находятся на рабочих местах­ – у постели больного­, в машине скорой помощи, в операционной, в родильном зале. Особо отмечу, что с развитием медицины и внедрением инноваций роль медсестры в лечебном процессе постоянно возрастает. При этом растут требования и к профессиональным умениям, и к наличию определенных душевных качеств таких, как отзывчивость, сострадание, чуткость.

Дорогие наши медицинские сестры, хочу сердечно поздравить вас с международным праздником. Сказать вам огромное спасибо от имени сотен тысяч пациентов, которым вы помогли преодолеть болезнь, сохранить бодрость духа, вернуть надежду и веру в лучшее. И, конечно, позвольте поблагодарить вас от лица всех амурских врачей, которым вы помогаете спасать жизни, за ваши добрые сердца и лёгкие руки. За ваше терпение и милосердие. Пусть ваш беззаветный, самоотверженный труд будет благодарным. Пусть работа навсегда остается любимой», – сказал в поздравительной речи министр здравоохранения.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области