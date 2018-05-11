Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:31 0

На трассе Благовещенск – Свободный разбились два автомобиля

На трассе Благовещенск – Свободный разбились два автомобиля
Фото: instagram.com/dtpgram_blg

11 мая на 28 километре автодороги Благовещенск – Свободный произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись два автомобиля и получили сильные повреждения. Фото с места аварии появились в социальных сетях. Как видно на кадрах, одна из машин опрокинулась.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что авария произошла в 15:30. В ДТП есть пострадавшие. На месте работают сотрудники полиции.

В социальных сетях уверяют, что столкновение автомобилей было лобовым.

Просмотров всего: 420

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

В Серышеве приостановили работу «Шаурма city», создававшую угрозу жизни и здоровью населения
Общество

Старт чартера из Благовещенска на Хайнань перенесли на 1 июня
Происшествия

В Свободном ищут 17-летнего юношу
Происшествия 1

За ложные показания осудили свидетеля стрельбы у бара в центре Благовещенска
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь