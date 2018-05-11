На трассе Благовещенск – Свободный разбились два автомобиля
11 мая на 28 километре автодороги Благовещенск – Свободный произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись два автомобиля и получили сильные повреждения. Фото с места аварии появились в социальных сетях. Как видно на кадрах, одна из машин опрокинулась.
В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что авария произошла в 15:30. В ДТП есть пострадавшие. На месте работают сотрудники полиции.
В социальных сетях уверяют, что столкновение автомобилей было лобовым.
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