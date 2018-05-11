Концерт Фотия и много спорта: выходные в Благовещенске

Фото: rg.ru

В выходные дни в Благовещенске пройдет несколько спортивных мероприятий: соревнования по картингу, спортивному туризму, дартсу. Также в городе выступит иеромонах Фотий, победитель одного из сезонов шоу «Голос» на Первом канале. Ждет горожан и концерт амурских бардов. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время.

Суббота, 12 мая

На картодроме «Юбилейный», на 7-м километре Новотроицкого, шоссе пройдет первый этап чемпионата и первенства города Благовещенска по картингу. В городских состязаниях примут участие сильнейшие команды из Благовещенска и Белогорска – всего около 20 спортсменов. Гонщики поборются в лично-командном зачете в классах: «Пионер», «Парилла», «Интер АВ-Ю», «Ротакс», «KZ 2», «Мини». Торжественное открытие соревнований в 11:00.

В 14:00 в АОДНТ начнется показ фильма режиссёра Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» для людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению. Он приурочен к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. До начала просмотра в большом холле АОДНТ зрители смогут ознакомиться с двумя экспозициями – фотовыставкой «Арт-парад», запечатлевшей кадры из известных художественных фильмов о Великой Отечественной войне, и выставкой областного конкурса декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Амурский сувенир».

В 17:00 Амурский областной краеведческий музей приглашает на концерт «7 гитар на чердаке», где свои любимые песни исполнят амурские барды: Александр Бобошко, Светлана Санько, Фёдор Новосёлов, Елена Пронченко, Александр Мамин, Алексей и Раиса Мишанины, Сергей Феоктистов, Валентина Щебенькова, Владимир Шатковский и другие.

Театр драмы в 18:00 покажет комедию в двух действиях «Тартюф, или Обманщик».

В Общественно-культурном центре в 19:00 начнется концерт иеромонаха Фотия.

Воскресенье, 13 мая

В СРК «Пирамида» пройдет первенство Благовещенска по дартсу. В мероприятии примут участие около 20 человек. Начало соревнований в 11:00.

В 17:00 в ГДК начнется божественная трагикомедия «Демиурги» от одноименного театра-студии.

Театральная студия «Малая сцена» Общественно-культурного центра в малом зале ОКЦ покажет сказку «Дюймовочка». Начало в 11:00.

В 15:00 начнется отчетный концерт филиалов ОКЦ «Семь+Я». Место проведения – большой зал Общественно-культурного центра.

На площади ОКЦ в 17:00 начнется концерт коллективов учреждения «Заводные выходные».

Суббота и воскресенье, 12 и 13 мая

12 и 13 мая в сквере ДальГАУ пройдет открытое первенство города Благовещенска по спортивному туризму на пешеходных дистанциях на естественном рельефе. В мероприятии примут участие около 70 человек. Начало в 11:00.