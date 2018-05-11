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сегодня, 17:05 0

Старт чартера из Благовещенска на Хайнань перенесли на 1 июня

Старт чартера из Благовещенска на Хайнань перенесли на 1 июня
Фото: http://www.sapphire-tour.com.ua

Прямые чартерные рейсы, которые планировали запустить из Благовещенска на китайский остров Хайнань, были отложены. Теперь первый вылет должен состояться 1 июня. Однако в турфирмах опасаются, что и эти сроки будут сдвинуты.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ожидалось, что с 1 мая авиакомпания «Алроса» будет выполнять полеты на китайский курорт остров Хайнань в город Санья. Они прошли процедуру аккредитации и в КНР, и в России. Для перевозки пассажиров запланирован «Боинг 737-800» вместимостью 156 человек.

Кроме Благовещенска, рейсы собирались выполнять из Кемерова, Новокузнецка, Томска, Барнаула, Читы. В результате в Китай ежемесячно планировалось отправлять на отдых более 1 000 жителей Сибири и Дальнего Востока.

Однако в турфирме Благовещенска пояснили, что ни один самолет из Благовещенска не улетел. Пока рейс перенесли на 1 июня. Сделано это было по инициативе туроператора – китайской компании «Жемчужная река». В амурской фирме не исключают, что сроки будут снова перенесены.

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#Китай #отдых #транспорт #туризм

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